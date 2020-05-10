İYİLİĞE UÇANLAR PLATFORMU, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ UNUTMADI - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) görevli kokpit ve kabin ekipleri tarafından kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu, Ramazan Ayı'nda dernek gönüllüsü desteğiyle oluşturulan yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

8 yıl önce kurulan İyiliğe Uçanla Platformu yardımlarına ve çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yardım kolilerinde gıda ürünlerinin yanında temizlik ürünleri ve koruyucu maske ile eldiven de bulunduruldu. Koronavirüs nedeniyle ailelerin dışarı çıkamadıklarını bu yüzden yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götüren İyiliğe UçanlarPplatformu üyeleri bu güne kadar 620 aileye yardım ulaştırdı.

Hazırlanan yardım kolililerini ihtiyaç sahibi ailelerinin evlerine kadar götürdüklerini belirten platform kurucusu Türk Hava Yolları Kabin Amiri Sinem Güldal, "Güllacından hurmasına, deterjanından çay ve şekerine kadar zengin içerikli bir koli hazırlamaya çalıştık. Ramazan Ayı'nda ailelerimizin sofralarında buluşamasak bile kalplerinde buluşmayı hedefledik. Iğdır, Van, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Tekirdağ'da bulunan kardeş derneklerimiz aracılığıyla da ailelerimize market çekleri verdik. Bizlere ulaşan ailelerimizden durumlarını ispat niteliğinde sunabilecekleri belgeler talep ederek, kısa bir araştırma sonrasında da desteğimizi onlara ulaştırıyoruz. Uçuş ekiplerinden toplam 6-7 bin gönüllü kişi var. Koronavirüs salgını zamanında 100 kişilik bir ekip ile hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu süreçte bize destek olan sponsorlar ve kurumlar oldu. Gelen destekler ile oluşan imkan çerçevesinde bugüne kadar 620 ailemize yardım eli uzatabildik destekçilerimiz artarsa daha fazla ailemize ulaşabiliriz" dedi.

Türk Hava Yolları Kabin Memuru Elif Aksoy ise "İyiliğe uçanlar olarak; özel günleri, insanları mutlu etmeyi ve onlarla bir şeyler paylaşmanın bahanesi olarak görüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan Ayı, evine ekmek götüremeyen, bebek bezi alamayan insanları anlamanın ayıdır. Ne yazık ki anlamak, çözmek için yeterli değil. Bunun için elini taşın altına koymak gerekiyor. Biz bunu yapmaya ve çevremizdeki insanları da buna teşvik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

ANNELER GÜNÜNÜ DE UNUTMADILAR

İyiliğe Uçanlar Platformu gönüllüleri bugün kutlanan Anneler Günü 'nü de unutmadı. Bu özel günde yüksek seviyede engelli çocuğu olan anneler için özel bir sürpriz hazırladı. Gaziosmanpaşa 'da yaşayan, çocuklarının durumu ve yaşadıkları maddi güçlük nedeniyle anneler günü hiç kutlanamamış anneler evlerinde ziyaret edilerek hediyeler verildi.

Görüntü dökümü:

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-Platform üyelerinin yardımları dağıtması

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