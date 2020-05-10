İyiliğe Uçanlar Platformu'ndan 620 aileye Ramazan desteği - Son Dakika

İyiliğe Uçanlar Platformu'ndan 620 aileye Ramazan desteği

Türk Hava Yolları ailesi, iyiliğe uçmaya devam ediyor

İSTANBUL - Türk Hava Yollarıbünyesindeki pilot ve kabin memurları tarafından kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu, Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak oluşturulan yardım kolileri, dernek gönüllüleri tarafından 620 aileye ulaştırıldı.

Türk Hava Yolları kokpit ve kabin ekipleri tarafından 8 yıl önce kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam etti. Bine yakın dernek gönüllüsünün desteğiyle oluşturulan yardım kolileri 100 gönüllü tarafından ailelere ulaştırıldı. Yardım kolilerinin hazırlık aşamasında, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zamanın büyük kısmını evde geçiren ailelerin tüm ihtiyaçları en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Paketlerde gıda ürünlerinin yanında temizlik ürünleri ve koruyucu maske ile eldiven de bulunduruldu.

"Ailelerimizin sofralarında buluşamasak bile kalplerinde buluşmayı hedefledik"

Hazırlanan yardım kolilerinin, salgın başlangıcından bugüne kadar toplam 620 aileye ulaştırıldığını belirten Türk Hava Yolları Kabin Amiri ve Platformun kurucusu Sinem Güldal "Güllacından hurmasına, deterjanından çay ve şekerine kadar zengin içerikli bir koli hazırlamaya çalıştık. Ramazan Ayı'nda ailelerimizin sofralarında buluşamasak bile kalplerinde buluşmayı hedefledik. Iğdır, Van, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Tekirdağ'da bulunan kardeş derneklerimiz aracılığıyla da ailelerimize market çekleri verdik" ifadelerini kullandı.

620 aileye yardın ulaştırıldı

Sinem Güldal, kendilerine ulaşmak isteyenlerin sosyal medya üzerinden veya telefon aracılığıyla irtibat kurabileceklerini belirterek, "Bizlere ulaşan ailelerimizden durumlarını ispat niteliğinde sunabilecekleri belgeler talep ederek, kısa bir araştırma sonrasında da desteğimizi onlara ulaştırıyoruz. Uçuş ekiplerinden toplam 6-7 bin gönüllü kişi var. Koronavirüs salgını zamanında 100 kişilik bir ekip ile hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu süreçte bize destek olan sponsorlar ve kurumlar oldu. Gelen destekler ile oluşan imkan çerçevesinde bugüne kadar 620 ailemize yardım eli uzatabildik destekçilerimiz artarsa daha fazla ailemize ulaşabiliriz" diye konuştu.

"Biz bunu yapmaya ve çevremizdeki insanları da buna teşvik etmeye çalışıyoruz"

Platformun gönüllülerinden Türk Hava Yolları kabin memuru Elif Aksoy ise "İyiliğe uçanlar olarak; özel günleri, insanları mutlu etmeyi ve onlarla bir şeyler paylaşmanın bahanesi olarak görüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan Ayı, evine ekmek götüremeyen, bebek bezi alamayan insanları anlamanın ayıdır. Ne yazık ki anlamak, çözmek için yeterli değil. Bunun için elini taşın altına koymak gerekiyor. Biz bunu yapmaya ve çevremizdeki insanları da buna teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

Anneler Günü'nü de unutmadılar

İyiliğe Uçanlar Platformu gönüllüleri 10 Mayıs Pazar günü kutlanan Anneler Günü'nü de unutmadı. Daima görülmeyeni görmeye çalışan, yardımlarıyla sevgi ve mutluluk taşıyan gönüllüler bu özel günde yüksek seviyede engelli çocuğu olan anneler için özel bir sürpriz hazırladı. Gaziosmanpaşa'da yaşayan, çocuklarının durumu ve yaşadıkları maddi güçlük nedeniyle anneler günü hiç kutlanamamış anneler evlerinde ziyaret edilerek hediyeler verildi. İhtiyaç sahibi anneler ve çocuklar karşılaştıkları sürpriz ile büyük mutluluk yaşadı.