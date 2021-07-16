Üye Girişi
"İyiliğe ve Paylaşıma Aracı Olalım" - Son Dakika

"İyiliğe ve Paylaşıma Aracı Olalım"

16.07.2021 12:33

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl ki kurban bağışını 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganı altında kabul eden Türk Kızılay'ına yaptı.

Başkan Çınar, kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve paylaşmaya büyük katkılar sağladığını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz'ı Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarında ağırladı.

Kurban bağışını Türk Kızılay'ına yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, " Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Emanet Çarşısı, planlı ve düzenli faaliyetleriyle ülkemizde ki en güzel yardım merkezlerinden bir tanesidir. Hijyenik şartlarının yanı sıra teknik alt yapısı ve donanımıyla vatandaşlarımıza güzel hizmetler ulaştıran bu merkezimize bizlerde Türk Kızılay'ı olarak desteklerimizi sürdürmekteyiz. Bizler hayırseverlere daha fazla ulaşmak için kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Yeşilyurt Belediyemiz ile de güzel bir işbirliği ağını kurup ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktayız.Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını dünyaya örnek olacak şekilde yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu sene Türkiye dahil 21 ülkede kesimlerimiz devam ediyor.Yurt dışında mazlum, mağdur, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımızı ulaştırarak gönüllerini ve dualarını alıyoruz.Yurt içinde yapılan bağışlarla dayine Kızılay modeliyle konserve haline getirilen kuşbaşı ve kıymalarımızı 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla bu bağışları kabul ediyoruz. Türkiye'nin farklı kentlerinde olduğu gibi kentimizde de bu kampanyaya yoğun bir ilgi var. Vatandaşlarımız bize inansın ve güvensin, bayrama çok az bir zaman kaldı, herkesin bağışlarını bekliyoruz.Kurbanları noter huzurunda, hijyenik şartlarda ve veteriner hekimlerin kontrolünde keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız.Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve Yönetimi kurban bağışlarını Türk Kızılay'ına yaptılar, Allah hâyırlarını kabul eylesin inşallah. " diye konuştu.

Emanet Çarşısına kurulduğu günden beri desteklerini esirgemeyen Türk Kızılay'ına teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Türk Kızılayı her zaman bizim göğsümüzü kabartıyor.Vatanına bayrağına, milletine ve demokrasisine sahip çıkan göz bebeği bir hayır kuruluşumuzdur.Türk Kızılay ile koordineli ve uyumlu çalışarak ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuyoruz. Türk Kızılay'ının yanı sıra Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün tespit ettiği ailelerimize ulaşarak kendilerine verdiğimiz kartlarda buradan istedikleri gıda, temizlik ve yiyecek gibi ürünlerden temin ediyorlar. Kurban Bayramına da az bir zaman kaldı. Yeşilyurt Belediyesi Yönetimi olarak kurbanlarımızı Türk Kızılay'ına bağışlama kararı aldık. Kurban ibadeti toplumsal dayanışmayı ve yakınlaşmayı sağlaması bakımından çok önemlidir. Bu yıl Kızılay'a bağışta bulunarak kurban ibadetimizi yerine getirmekten memnuniyet duymaktayız. Türk Kızılay'a iyiliğe aracı olduğu için teşekkür ederim. Kızılay'ımızda bağışlanan kurbanları yurt içi ve yurt dışındaki mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine hijyenik şartlarda ulaştıracak. Planlı, düzenli ve tertipli bir çalışma modeliyle bu hizmetleri layıkıyla yerine getiren Türk Kızılay'ı ile bizler her zaman gurur duyuyoruz.Türk Kızılay ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatma anlamındaki işbirliğimizi bu tür yardımlarla daha güçlü hale getiriyoruz.Bizler Türk Kızılay'ını tercih ettik, vatandaşlarımızda gönül rahatlığıyla kurban bağışlarını Türk Kızılay'ına yapabilirler.Hayırseverlerimizin gerek Kızılay'ımıza gerekse de Emanet Çarşımıza yardım ve desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz'da Türk Kızılay'ına desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt, Kızılay, Kurban, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'İyiliğe ve Paylaşıma Aracı Olalım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu 13:38 Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 12:37 Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi 12:34 Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım 12:18 Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü 12:09 Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır 12:08 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 11:16 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi         
13:52
Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı         
13:28
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp         
12:36
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi         
12:20
Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok         
12:09
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Rockstar Games, müjdeyi verdi! Hızlı ve Öfkeli'nin yarış serüveni, GTA ile oyuna taşınıyor Rockstar Games, müjdeyi verdi! Hızlı ve Öfkeli'nin yarış serüveni, GTA ile oyuna taşınıyor         
10:54
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 14:02:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "İyiliğe ve Paylaşıma Aracı Olalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement