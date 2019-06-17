Son Dakika Haberleri: “İyiliğe yelken açacaklar”
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“İyiliğe yelken açacaklar”

1 saat önce

Kurumların kadın yelken takımlarının ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan takımların yarışacağı "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" 6 Eylül Cuma günü başlayacak.

“İyiliğe yelken açacaklar”, System.String[]
Kurumların kadın yelken takımlarının ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan takımların yarışacağı "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" 6 Eylül Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek Kupa'da toplam altı yarış yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:08 
Eylül, Ekonomi
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