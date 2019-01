İyiliği" Takip Etti, Sıcak Yuvaya Kavuştu

Adıyaman'da 72 yaşındaki Haci Sivri, sokakta sevdiği ve kendisini evine kadar takip eden yavru kediyi sahiplenerek tedavisini yaptırdı.

Yeni Mahalle'de yaşayan emekli işçi Haci Sivri, sokakta karşılaştığı yavru kediyi bir süre sevdi. Sivri, soğuktan üşüyen kediyi, kendisini evine kadar takip etmesi üzerine sahiplendi.



Evini açtığı yavrunun gözlerinden rahatsız olduğunu fark eden Sivri, kediyi veterinere götürerek tedavisini de yaptırdı.



Yavruya, beyaz renginden dolayı "Pamuk Prenses" adını veren Haci ve eşi Makbule Sivri (66) çifti, kendilerine adeta can yoldaşı olan kediyi bir an olsun yanlarından ayırmıyorlar.



"Evimizin maskotu oldu



Haci Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kediyi sokakta bulduklarında gözlerinde rahatsızlığı olduğunu ve çok üşüdüğünü fark ettiğini söyledi.



Kediyi evlerine alarak beslediklerini ve tedavi ettirdiklerini dile getiren Sivri şöyle konuştu:



"Kediye sokakta gördüğümde perişan durumdaydı. Gözlerinin rahatsız olduğunu anladım. Peşimden evime kadar geldi. Ben de acıyıp içeri aldım. Evde ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediye Veteriner Müdürlüğünde kontrollerini yaptırıyoruz. İlaçlarını alıp evde tedavi ediyorum. Ciğer ve mama aldım. Ayrıca süt kaynatıp veriyorum. Evimizin maskotu oldu. Şimdi kediden ayrılamıyoruz. Onu çok seviyoruz. İlk gördüğümde çok zayıftı. Torunlarıma bakar gibi kedime bakıyorum. Onunla televizyon dahi izliyorum. Yanımdan ayrılmıyor. Vaktimi onunla geçiriyorum."



"Yokluğuna dayanamayıp eve döndüm"



Makbule Sivri ise yavru kediyi sahiplendikleri için mutlu olduğunu belirtti.



Kediyi nasıl beslemeleri gerektiğini sosyal medyadan araştırarak öğrendiklerini aktaran Sivri, "Kedimizin ilaçlarını alıp tedavisini yapıyoruz. Şu an sağlık durumu iyi. Gözleri ilk zamanlar çok kötüydü ama şimdi daha iyi görüyor. Evimizin maskotu oldu. Kedimiz olmadan yapamıyoruz. Evimizin bebeği gibi, o da bizsiz duramıyor. Bize çok alıştı. Kızıma ziyarete gitmiştim ama onun yokluğuna dayanamayıp iki gün içinde eve geri döndüm. Ona Pamuk Prenses adını verdik. Çok temiz bir kedimiz var." dedi.

