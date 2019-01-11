İyilik Ajandasını" Rektör Karacoşkun'a Hediye Ettiler
18 dakika önce
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ile öğrenciler ziyaret etti.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun'u Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ile öğrenciler ziyaret etti.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, yürüttükleri sosyal duyarlılık projesi kapsamında yaptıkları çalışmaları tanıtmak amacıyla Öğretim Görevlisi Aksa
Ertem ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.
"İyilik Ajandası" başlıklı projeyle insanlara iyilik yapmanın ve iyilikte bulunmanın sürekliliğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyleyen öğrenciler, daha önce de Türk ve Suriyeli çocuklar için "Kardeş Eller" adlı çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirttiler.
Yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi ve fotoğrafların yer aldığı "İyilik Ajandası"nı Rektör Karacoşkun'a hediye eden öğrencileri Karacoşkun da duyarlılıklarından ve örnek çalışmalarından dolayı kutladı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:39 Kaynak: İHA
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