Son Dakika Haberleri: İyilik Ajandasını" Rektör Karacoşkun'a Hediye Ettiler

İyilik Ajandasını" Rektör Karacoşkun'a Hediye Ettiler

18 dakika önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ile öğrenciler ziyaret etti.

İyilik Ajandasını
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ile öğrenciler ziyaret etti.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, yürüttükleri sosyal duyarlılık projesi kapsamında yaptıkları çalışmaları tanıtmak amacıyla Öğretim Görevlisi Aksa Ertem ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.

"İyilik Ajandası" başlıklı projeyle insanlara iyilik yapmanın ve iyilikte bulunmanın sürekliliğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyleyen öğrenciler, daha önce de Türk ve Suriyeli çocuklar için "Kardeş Eller" adlı çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi ve fotoğrafların yer aldığı "İyilik Ajandası"nı Rektör Karacoşkun'a hediye eden öğrencileri Karacoşkun da duyarlılıklarından ve örnek çalışmalarından dolayı kutladı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:39 Kaynak: İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Rektör, Yaşam
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