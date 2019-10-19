Son Dakika Haberleri: İyilik binlerce yıllık geçmişimizde var
Son Dakika Güncel İyilik binlerce yıllık geçmişimizde var

İyilik binlerce yıllık geçmişimizde var

1 saat önce

Türk Kızılay Bursa Yönetimi, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.

İyilik binlerce yıllık geçmişimizde var, System.String[]

Türk Kızılay Bursa Yönetimi, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.


Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve beraberindeki Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ve şube yöneticileri ile birlikte Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti. Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal'ın eşlik ettiği ziyaret sırasında Davut Gürkan, Türk Kızılay Bursa Şubesinin faaliyetlerini anlattı. Gürkan, Bursa'nın, merhamet eli dünyaya uzanan Türk Kızılay'ın en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu belirterek, hayırseverler ve kurumların destekleri ile şehrin iyilik ve merhamete dayalı medeniyet anlayışının mazlumlara umut olduğunu söyledi. Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde Türk Kızılay'a destek vermek amacıyla faaliyet yürüten öğrenci ve öğretim üyeleri sayesinde iyilik hareketlerinin büyüdüğünü vurgulayan Gürkan, Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, öğretim üyeleri ve öğrencilerine teşekkür etti.


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türk Kızılaya destek olmak için her türlü işbirliğine açık olduklarını belirten Karademir, "Türk Kızılay'ımız, medeniyet anlayışımızı dünyaya tanıtan, taşıyan en köklü kuruluşlarımızdan bir tanesi. Paylaşmak, destek olmak ve yüzleri güldürmek bizim inancımız ve kökü binlerce yıl öncesine dayanan medeniyet anlayışımızda var. Bu medeniyet anlayışımızın en güçlü temsilcilerinden biri de hiç kuşkusuz Türk Kızılay. Bu iyilik hareketine destek veren, yaşatan ve bu sayede merhamet anlayışımızla dünyada yüzleri güldüren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Arif Karademir, Kızılay, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi
Galatasaraylı taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek Almanya'dan haddini aşan Türkiye çıkışı: Biz de Türkleri geri göndeririz 21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 14:58:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyilik binlerce yıllık geçmişimizde var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]