Son Dakika Haberleri: İyilik Çocukları Isıtıyor

İyilik Çocukları Isıtıyor

36 dakika önce

Yetim, mülteci ve ihtiyaç sahibi çocuklar İyilikhane Çocuk Derneği'nin kışlık kıyafet yardımları ile ısınıyor. İyilikhane, hayırseverlerin destekleriyle, İstanbul'da 108 çocuk ile gönüllülerini giyim mağazasında buluşturdu.

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Çocukların ihtiyaçlarını karşılarken, belki de hayatlarında ilk defa kıyafetlerini beğenerek seçme mutluluğunu yaşamalarını sağladı. İyilikhane, kışlık yardımlarıylaKudüslü çocukları ısıtmaya devam ediyor.

Hırkalarıyla Gelen Çocuklar Mağazadan Montlarıyla Ayrıldı

Havaların soğumasıyla birlikte ailelerin ihtiyaçları artıyor. Yakacak, giyim ve gıda vb. giderlerinin hepsini karşılamaya yetim, mülteci ve ihtiyaç sahibi çocukların ailelerinin bütçeleri yetmiyor. Bunun sonucunda kimi çocuk montu olmadığı için evdeki kıyafetlerini üst üste giyiyor kimisi yağmurlu havalarda bez ayakkabılarıyla okula gidiyor. Kış, bazı çocuklar için daha soğuk ve zorlu geçiyor.

İyilikhane, 2015 yılından bu yana her bayram öncesi çocuklara bayramlık kıyafet alışverişi yapma geleneğini kışlık yardımlarına taşıyor. 1 ve 8 Aralık'ta düzenlenen etkinliklerde yetim, mülteci ve ihtiyaç sahibi 108 çocukla İyilikhane gönüllüleri giyim mağazasında buluştu. Çocuklar, gönüllülerin refakatinde mağazada kışlık ihtiyaçlarını kendi zevklerine göre seçerek aldılar, heyecanlarını gönüllü abla ve abileri ile paylaştılar. Alışverişe eski ve ince hırkalarıyla ve yazlık ayakkabılarıyla gelen çocuklar, evlerine sıcacık tutan montları ve botlarını giyerek dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Dernek, İstanbul'daki çalışmaların ardından kışlık kıyafet yardımlarına halkının %86'sı yoksullukla mücadele eden Kudüs'te devam ediyor. Ekonomik, siyasi ve sosyal baskı altında yaşayan Kudüslü yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar soğuk kış günlerinde sıcacık kıyafetlere kavuşmak için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:11 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
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