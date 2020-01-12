İyilik-Der'den, Türkiye sınırına göç eden Suriyelilere insani yardım - Son Dakika

İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için içerisinde gıda, ayakkabı, temizlik malzemesi, battaniye, kışlık giyimin yer aldığı 6 tırlık yardım gönderildi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış günü soğuk ve açıkta kalan insanlar için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldiklerini söyledi.

Mazlumlara teslim edilmek üzere 6 tırı Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye uğurladıklarını ifade eden Koçer, sınır ötesinde saldırılardan kaçan binlerce insanın çamur deryasına dönen çadırlarda ve ağır şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Yardım tırlarının içerisinde 3 bin 393 battaniye, 1400 gıda kolisi, 4 bin 183 ayakkabı, 950 temizlik malzemesi, ve 21 bin 185 giyim malzemesi bulunduğunu aktaran Koçer, " Malatya, Gaziantep, Alanya ve Kilis olmak üzere Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelen yardımları bugün İdlib'teki saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın noktalara gelen ailelere ulaştırılması için uğurladık." diye konuştu.

İdlib'de bir insanlık dramının yaşandığına dikkat çeken Koçer, şöyle konuştu:

"Soğuk kış gününde yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ederek sınırımıza gelen 380 bine ulaşan insan var. Türkiye'nin insani yardım gücü her zaman mazlumların yanındadır. Derneğimiz olarak İdlibli kardeşlerimizin bir nebze olsa yaralarına merhem olma adına çalışmalarımıza hız verdik, bölgeye yardım göndermeyi sürdüreceğiz."