İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Suriye'ye gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Suriye'ye gıda yardımı - Son Dakika

İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Suriye'ye gıda yardımı

6 saat önce

İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Suriye'nin farklı bölgelerine gıda yardımında bulunuldu.

İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Suriye'ye gıda yardımı, System.String[]

İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Suriye'nin farklı bölgelerine gıda yardımında bulunuldu.

Dernekten yapılan açıklamada, Suriye'nin Tel Abyad, Rasulayn, Azez ve Cerablus bölgelerine, bağışçılar tarafından sağlanan 1900 gıda kolisi ve İdlib kentine de 1 tır un yardımı yapıldığı bildirildi.

Bölgede kışın gelmesiyle sıkıntıların daha da arttığı vurgulanan açıklamada, yerlerinden edilen halkın hayata tutunmakta ve temel insani ihtiyaçlara erişmekte güçlük çektiği aktarıldı.

Gıda yardımlarının devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, önümüzdeki günlerde Malatya'dan gelecek 1 tır gıda ve giyim yardımının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Telabyad, Suriye, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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