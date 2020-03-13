İyilik Derneği Burkina Faso'da yoksul ailelere süt keçisi dağıttı - Son Dakika

İyilik Derneği'nin Afrika'da sürdürülebilir kaynaklar üretmek amacıyla geliştirdiği "Süt Keçisi" projesi kapsamında Burkina Faso'da yoksul 345 aileye, 1035 süt keçisi hediye edildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika'da sürdürülebilir kaynaklar üretmek amacıyla geliştirilen önemli çalışmalar arasında yer alan süt keçisi projesi ile bir aileye üçer süt keçisi hediye ediliyor. Aileye hediye edilen keçilerden 2'si dişi, 1'i teke olarak seçiliyor. Böylece ailenin üretim sağlayarak hayvancılık ile geçimini sağlaması hedefleniyor.

Proje kapsamında İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Koçer ve İyilik Gönüllülerinden oluşan ekip, süt keçisi dağıtımı için Burkina Faso'ya giderek 345 aileye 1035 süt keçisi dağıttı.

Toplamda 7 bin 953 süt keçisi, 2 bin 651 aileye hediye edildi

Sürdürülebilir bir istihdam alanı olan hayvancılığın Afrika'da gelişimine katkı sağlamak amacıyla İyilik Derneği'nin organize ettiği süt keçisi dağıtım projesinde hayırseverlerin desteğiyle 11. etap gerçekleştirildi. Bugüne kadar proje kapsamında toplam 7 bin 953 süt keçisi, 2 bin 651 aileye hediye edildi.

Heyettekiler süt keçisi dağıtımları öncesi Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği ve Maarif Vakfı'nı ziyaret etti. Ardından bir Kur'an kursuna da giden heyet, burada eğitim alan öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Koçer, dernek olarak bölgede yaptıkları gözlemler sonucu bölgenin gelişmesinde etkili olacak başka projeler de üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Koçer, Vagadugu'nun 160 kilometre kuzeyinde pilot bölge olarak seçtikleri Bilingo ve Rado köylerinde eğitim, meslek edindirme, bilinçli tarım yapma gibi faaliyetler gerçekleştireceklerini, su kuyusu açarak, tohum ve gübre desteği vererek bölgedeki çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.