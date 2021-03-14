İyilik Derneği ekipleri, yardım çalışmaları için Uganda'ya gitti - Son Dakika

İyilik Derneği ekipleri, Süt Keçisi Projesi kapsamındaki yardım faaliyetleri için Uganda'ya hareket etti.

Uganda'nın başkenti Kampala'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen İyilik Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Genel Sekreteri Kamuran Serkan Gürsel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak Afrika ağırlıklı yardım faaliyetleri yaptıklarını anlattı.

İyilik Derneği olarak Afrika'da yoksullukla mücadelede adeta umut ışığı olduklarını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Afrikalı kardeşlerimizin yoksulluk ile mücadelesinde onlara destek olmak adına yürüttüğümüz Süt Keçisi Projemizin 14. etabı için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Uganda'ya iyilik elçisi olarak bağışçılarımızın emanetlerini, emanetin sahibi kardeşlerimize iletmek üzere hareket ediyoruz. Bugüne kadar 'balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek' düsturu ile Afrika'da pek çok ülkede on binleri geçen süt keçisini binlerce ailemize hediye ettik. Bir aileye 2 dişi 1 erkek keçi hediye ederek hem süt ve süt ürünleri ile geçimlerine katkı sağlarken hem de zamanla keçi sayısının artması sayesinde hayvancılık yapma olanağı sunuyoruz. Bu sayede Afrikalı ailelerimiz, sürdürülebilir bir kalkınma aracı elde etmiş oluyor. Süt keçisi dağıtımı için gerçekleşen seyahatimizde daha önceki etaplarda olduğu gibi yerel halk ile biraraya gelip hemhal olacağız ve Uganda da önceden açtığımız su kuyularının bulunduğu köyleri ziyaret edeceğiz. Uganda'da bulunan ve sponsorluk sağladığımız yetim kardeşlerimiz ile buluşacak ve onlara hediyelerini ulaştıracağız. Ziyaret ettiğimiz beldelerde sıcak yemek ikramı gerçekleştirerek Ugandalı dostlarımızın sofralarına misafir olacağız. Türk halkı ile Uganda arasında köklü bir kardeşlik bağı kurmaya gayret ederek buradan oraya İyilik gönüllülerinin selamlarını ileteceğiz. İyilik Derneği olarak yeryüzünde iyiliğin kaim olması için çalışmalarımız devam ediyor, bu şiar ile 'İyilik mesafe tanımaz' diyerek yola revan oluyoruz."

Gürsel, ziyarette, medresedeki çocuklar ve ailelere 4 bin 500 Kur'an-ı Kerim dağıtacaklarını ifade etti.

Uganda'da yiyecek yardımının yanı sıra daha önce açtıkları su kuyularını da kontrol edeceklerini dile getiren Gürsel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca sıcak yemek yardımları yapacağız. 14 günlük bir program olmasını öngörüyoruz. Hedeflediğimiz tüm yerlere kadar yardımlarımızı ulaştıracağız. Hafızlık eğitimi gören çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim hediye ederek yüce kitabımızın rehberliği için bir vesile olmaya çalışacağız. Salgın nedeniyle de gerekli önlemlerimizi, maskelerimizi, dezenfektanlarımızı ve kolonyalarımızı yanımıza aldık. Tedbirlere orada da devam edeceğiz. Büyükelçiliğimizle de salgın ve bölgedeki koşullarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Bölgedeki yaşam ve salgının durumuyla ilgili bilgiler aldık."

İyilik Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Metin Çalbay da Uganda'ya yardım götürecek ekipte yer aldığı için gurur duyduğunu belirterek, Müslümanlara yardımda bulunacak olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Dernek çalışanları, açıklamanın ardından THY'nin tarifeli uçağıyla Uganda'ya gitti.