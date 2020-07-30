İyilik Derneği, kurban vekaletlerini Asya, Afrika ve Orta Doğu'ya ulaştıracak - Son Dakika

İyilik Derneği, "Payımıza Düşen İyilik Olsun" sloganıyla bu yıl Asya, Afrika ve Orta Doğu'da kurban kesimlerini gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan temsilcilikleri aracılığıyla iyiliği dünyanın dört bir yanına yaymayı amaçlayan İyilik Derneği, kurban hazırlıklarını tamamladı.

Bağışçılarının kurban vekaletlerini mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen dernek, dünyanın farklı ülkelerinde kurban kesimlerini gerçekleştirecek.

Bu yıl da Türkiye, Gazze, Suriye, Bangladeş'te bulunan Arakan Kampları ile Afrika'da Çad, Uganda, Etiyopya, Kamerun, Burkina Faso, Somali ve Nijer'de İslami koşullara uygun olarak kurbanlar kesilip dağıtılacak.

Bağışçılarından aldığı kurban vekaletlerinin kesimlerine bayramın birinci günü başlayacak dernek ekipleri, kesimlerinin ardından bağışçılara görüntüleri yollacak.

Kurban organizasyonuyla ilgili bilgi veren İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kayış, bağışçıların derneği vekil tayin ederek ilettikleri kurbanlarını, İslami koşullara uygun şekilde mazlum coğrafyalarda keserek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle bağışçıların, kurban vecibelerini mazlum coğrafyalarda yerine getirmek için derneğe yoğun ilgi gösterdiklerini dile getiren Kayış, "Amacımız yoksullukla mücadele eden ihtiyaç sahipleri ile hayır sahipleri arasında köprü kurmak. Bu sebeple dernek olarak kurban sürecinde bağışçılarımızın vekaletlerini ulaştırmak için özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.