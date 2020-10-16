İyilik Derneği'nden Bangladeş'e sığınan Arakanlılara yardım - Son Dakika

Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yönelik yardım faaliyetlerini sürdüren İyilik Derneği, 7 bin gıda paketini kamplarda yaşayan ailelere ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Kurban 2020" organizasyonu kapsamında Arakan kamplarında kurban kesimi yapan dernek, yoksullukla mücadele eden Arakanlılara yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

Bağışçıları ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen dernek, gıda paketlerini Arakan kamplarında yaşayan ailelere teslim etti.

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde bulunan Arakan kamplarında hafta başında başlayan yardım dağıtımlarına katılan Cox's Bazar Valisi Md. Kamal Hossain, İyilik Derneği'ne bölgede yaptığı yardım çalışmaları için teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık alanda gerçekleştirilen yardım dağıtımlarında sosyal mesafe kurallarına uyuldu.