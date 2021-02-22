İyilik Derneği, Cerablus'taki okullara kütüphane kuruyor - Son Dakika

İmamlardan Erdoğan'a çağrı: Seçim vaadinizi bir an önce yerine getirmenizi bekliyoruz

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi tarih verdi

İyilik Derneği, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçesinde de okullara kütüphane kurmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İyilik Derneği öncülüğünde yaklaşık 1,5 ay önce başlatılan projede, Suriye'nin kuzeyindeki okullar kütüphane sahibi oluyor.

İyilik Derneği, kütüphaneleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta belirlenen okullara törenle teslim etti.

Proje kapsamında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde belirlenen toplam 805 okulun 2 ay içerisinde kütüphanelerine kavuşması planlanıyor.

2019 yılında görevli olduğu Cerablus'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vali Ahmet Turgay İmamgiller'in adının verildiği okulda yapılan kütüphanenin açılış törenine, Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı, İyilik Derneği yetkilileri, STK temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Törene katılan heyet, kurdele kesiminin ardından kütüphanede incelemelerde bulundu.

Türkiye sınırında yer alan Cerablus'ta teslim edilen okul kütüphanelerinde Arapça, Kürtçe ve Türkçe basılmış kitap ve eserler yer alıyor.

Bölgenin normalleşme sürecine büyük katkı sağlaması beklenen kütüphaneler, öğrencilerin de eğitimlerine destek olacak.

İyilik Derneği daha önce de Afrin ve Azez ilçelerindeki bazı okullarda da kütüphaneler açmıştı.