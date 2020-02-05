İyilik Derneğinden İdlib'e insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İyilik Derneğinden İdlib'e insani yardım - Son Dakika

İyilik Derneğinden İdlib'e insani yardım

6 saat önce

İyilik Derneği tarafından, Suriye'nin İdlib kentinden kaçarak Türkiye sınırı yakınına yerleşen ailelere 20 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.

İyilik Derneğinden İdlib'e insani yardım, System.String[]

İyilik Derneği tarafından, Suriye'nin İdlib kentinden kaçarak Türkiye sınırı yakınına yerleşen ailelere 20 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.

İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Koçer, yazılı açıklamasında, savaş mağduru ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Van, Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'den yola çıkan yardım tırlarının Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek bölgeye ulaştığını ve yardımların halka dağıtılmaya başlandığını bildiren Koçer, "Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverlerimiz İdlibli ailelere destek oluyor." ifadesini kullandı.


Koçer, yardımların devam edeceğini belirtti.

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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