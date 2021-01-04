İyilik ekibi, Muş'ta çocukların gönlüne dokundu - Son Dakika

İyilik ekibi, Muş'ta çocukların gönlüne dokundu

04.01.2021 11:55
İyilik ekibi, Muş'ta çocukların gönlüne dokundu, System.String[]

Yurdun dört bir yanında ve 14 ülkede faaliyet gösteren Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muş'ta köylerde yaşayan çocuklara kışlık giysi dağıtarak yüreklerini ısıttı.

Yurdun dört bir yanında ve 14 ülkede faaliyet gösteren Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muş'ta köylerde yaşayan çocuklara kışlık giysi dağıtarak yüreklerini ısıttı.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu ve Muş'un Yeşilova Belde Belediyesi iş birliğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak 150 çocuğa kışlık giysi dağıtıldı.

Belediye salonunda düzenlenen programda, platform yöneticisi Canan Üstündağ ve platform üyesi Gülşira Biçen, kışlık giysileri, balon ve bayrakları çocuklara hediye ederek gönüllerine dokundu.

Yeşilova Belde Belediye Başkanı İlhan Çiftçi, platform üyelerini beldede misafir ettiklerini belirtti.

Sosyal belediyecilik kapsamında Kovid-19 tedbirlerine uyarak çocuklara hediyelerini dağıttıklarını ifade eden Çiftçi, "Bu faaliyeti platformla ortaklaşa yürüttük. Desteklerinden dolayı çok platforma teşekkür ediyorum. Platform üyeleriyle çocuklarımızı mutlu ettik. Çocuklarımıza ve ailelerimize yardımcı olmaya gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Üstündağ ise kuruldukları günden bu yana birçok hayır ve iyilikte buluştuklarını söyledi.

Muş'ta da 150 çocuğa Yeşilova Belediyesinin koordinatörlüğünde bot, mont ve çeşitli hediyeler getirdiklerini aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece mont ve bot dağıtmak değil, buradaki çocukların gönüllerine dokunmak, onları mutlu etmek. Zorlayıcı bir salgın döneminden geçiyoruz. Bu da bizim işimizi aksatıyor. Birçok ülkeye ya da kente gidemiyoruz. Hediyeleri kargoyla gönderiyoruz. Böylelikle de ihtiyaç sahiplerine her türlü ulaşıyoruz. Muşlu kardeşlerimizin gönlüne dokunduk. Onların hayır dualarını aldık. Desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dünyayı iyilik kurtaracak, biz buna inanıyoruz. Bu yolda 11 yıldır varız. Allah daha çok yıllar kalmayı nasip etsin. Çocukların gülümsemesi bizim için dünyaya bedel."

İlhan Çiftçi, Çiftçi, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İyilik ekibi, Muş'ta çocukların gönlüne dokundu - Son Dakika


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