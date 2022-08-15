İyilik dizisinin fragmanı, dizinin takipçileri tarafından oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. Televizyonda FOX TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerinin beğenisi kazanmayı başaran iyilik dizisi, drama türünde bir yapımdır. Peki İyilik fragmanı! İyilik dizisi yeni fragmanı hangisidir? İşte detaylar.



İYİLİK FRAGMANI

Televizyonda FOX TV ekranlarında izleyicilerinin dikkatini çekmeyi başaran dizilerden birisi olan iyilik dizisi, Murat Öztürk yönetmenliğinde sevenleriyle ekranlarda buluşuyor. Yeni bölümleriyle ve fragmanlarıyla izleyicilerini heyecanlandıran iyilik dizisi fragmanı yayınlandı! İyilik dizisi 8. Bölüm 2. Fragman sizlerle.

İYİLİK DİZİSİ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İYİLİK DİZİSİ HİKAYESİ

İzleyenlerin büyük bir beğenisini toplayan iyilik dizisi, ana karakter olan Neslihan'ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır.