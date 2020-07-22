'İyilik Gönüllülerinden' bayram öncesi iyilik hamlesi - Son Dakika

Bayrampaşa İyilik Gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kullanılmak üzere onlarca kıyafet çekini Başkan Atila Aydıner'e teslim etti.

Bayrampaşa Belediyesinin iyiliğe teşvik uygulaması ile oluşturulan ve her geçen gün büyük destek bulan 'İyilik Gönüllüleri', Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kullanılmak üzere onlarca kıyafet çekini Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e makamında teslim etti. 'İyilik Gönüllüleri' grubunda görev alan Sebahattin Yeşiltepe ve Aytaç Tosun tarafından verilen çekleri alan Başkan Aydıner, "Bayrampaşa, sadece fiziki şartları güzelleşen bir ilçe değil, burada insanlarımızın gönülleri de çok güzel. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bir yaşam biçimidir Bayrampaşamızda. Bu vesileyle İyilik Gönüllüleri projemize destek veren, bu bağlamda iyilik edip iyiliğe teşvik eden herkese teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki, iyilik eden iyilik bulur" dedi. - İSTANBUL