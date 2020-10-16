İyilik Hareketi, çocuklara 4 büyük takımın formasını dağıttı

Amasya'nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi üyeleri, bir okul bahçesinde bir arada olan çocuklara 4 büyük takımın formasını dağıttı.

Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan halı sahanın önünde toplanan çocuklara tek tek tuttukları takımın formasını hediye edildi. İyilik Hareketi öncüsü eski TGRT FM Radyo Programcısı ve Şair Kasım Alper Özdemir, "İyilik hareketimiz devam ediyor. 'Çocukların olduğu her yer bir cennettir' parolasıyla biz yolumuza devam ediyoruz. Bugün de Taşova'mızda Yemişen Mahallesi'nin çok kıymetli çocuklarıyla Atatürk İlköğretim Okulu'nun önünde buluştuk. Çocuklarımızla beraber sevgiyi paylaştık. Onların bize istekleri vardı tabii hepsinin kulüp formaları Fenerbahçe'miz, Galatasaray'ımız, Beşiktaş'ımız, Trabzonspor'umuz Türkiye'nin bir çok güzide kulüpleri bizde bu güzel kulüplerden gelen formaları çocuklara hediye ettik. Herhalde onları da mutlu ettik. Burada görüyorsunuz çocukları da. Tabii ki çocuklarımız bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği, vatanımızın geleceği, bu düsturda inşallah çocuklarımıza dair projelerimiz devam edecek. İnşallah hem iyilikleri paylaşacağız hem de sevgiyi paylaşacağız. Amasya Taşova'dan yakmış olduğumuz bu ateş inşallah Türkiye ve Avrupa'ya kadar yükselecek" dedi.

Fenerbahçe forması alan Yiğit Efe Özel, "Fenerbahçe forması giymekten mutluluk duyuyorum. Kasım abi ve İyilik Hareketimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Beşiktaşlı Enes Furkan Keskin, "Beşiktaş'ı çok seviyorum. Kasım abi bana forma verdi çok mutlu oldum" şeklinde konuştu. - AMASYA