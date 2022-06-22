Eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Özdemir, "Eğitime dair projelerimizin içinde en önemlilerinden olan bu güzel alanı baştan sona dizayn ettik. Buranın boyasından tasarımına, kitaplıklarından kitaplarına ve oturma grubuna, çizilen resimlere kadar birçok gönüllü kardeşimizin emeği var." dedi.

Kaynak: AA

Yüksel Akın, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İyilik Hareketi Derneği Taşova'da kütüphane yaptırdı - Son Dakika

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