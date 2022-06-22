İyilik Hareketi Derneği Taşova'da kütüphane yaptırdı - Son Dakika
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İyilik Hareketi Derneği Taşova'da kütüphane yaptırdı

22.06.2022 15:58
İyilik Hareketi Derneği Taşova'da kütüphane yaptırdı

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği gönüllüleri tarafından Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokuluna kütüphane yaptırıldı.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği gönüllüleri tarafından Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokuluna kütüphane yaptırıldı.

Dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, eğitime önem verdiklerini, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Özdemir, "Eğitime dair projelerimizin içinde en önemlilerinden olan bu güzel alanı baştan sona dizayn ettik. Buranın boyasından tasarımına, kitaplıklarından kitaplarına ve oturma grubuna, çizilen resimlere kadar birçok gönüllü kardeşimizin emeği var." dedi.

Özdemir, daha sonra açılışa katılan öğrencilerle sohbet edip kitap hediye etti.

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Kaynak: AA

Yüksel Akın, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyilik Hareketi Derneği Taşova'da kütüphane yaptırdı - Son Dakika

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