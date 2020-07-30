İyilik hareketi dernekleşiyor!

BM Nüfus Fonu Sözcüsü 2002 Dünya Güzeli Azra Akın ile birlikte cezaevinde anneleriyle kalan çocukları bir günlüğüne dışarı çıkardığında dikkat çeken Uludağ, "Kadın istihdamı bizi yakından ilgilendiriyor. Kadın cinayetleri ve çocuk istismarı gibi konularda da yoğunlukla çalışacağız" dedi. Sosyal medyadan yaptığı çağrılara aldığı cevaplarla ihtiyacı olanlara yardım yapan Erdoğan Uludağ, kadınları üretime katmak ve kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için dernek kuracaklarını açıkladı. Gecekondu mahallelerinde bakkalların veresiye defterlerini satın alan, evlenmek isteyen gençlerin düğünlerini yapan ve yaklaşık 100 öğrenciye burs veren Erdoğan Uludağ, daha sonra kimliğini açıklamıştı. "Modern Robin Hood" benzetmesini kabul etmeyen Uludağ, kamuoyunda çok tanınmasının ardından kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını da engellemek için uzman bir dernek kurmaya hazırlandıklarını söyledi. Erdoğan Uludağ, "Okuma yazma bile bilmeyen kadınların üretime yani hayata katılmaları için çalışmamız gerektiğini gördük. Koronavirüs dönemi bize güvenli gıdanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Şiddete uğradığı için yerleşim yerini terk eden kadınlardan, zorla evlendirilen genç kızlarımıza kadar geniş bir yelpazede kadınların iş hayatına katılmaları için Eylül ayında dernek kuracağız. Umut veren derneğimiz ile yardım eli uzattığımız insan sayısı ve toplumsal dayanışmadan aldığımız haz artacak" dedi.& ;& ;