İyilik Hareketi ve Şair Özdemir Kartal yurdundaki çocuklarla sevgiyi paylaştı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ve devletimizin şefkat elini uzattığı ilkokul dört ve orta okul öğrencilerinin hem okuyup hem yaşadıkları eğitim yuvasının çok farklı bir konuğu vardı.

Çocukların talebi üzerine yaklaşık kırk çocuğa Türk Milli Takımı ve dört büyük takımın orjinal kulüp formalarını hediye getiren Şair ve yazar, İyilik Hareketi Platformu öncüsü Kasım Alper Özdemir üç ayrı grup hâlinde sosyal mesafe kurallarına uyarak çocuklarla okulun kültür salonunda buluşup onlara tek tek formalarını hediye edip onlara şiir okuyup sohbet etti.

"Öncelikle çocuklarımızın olduğu her yer cennettir diyerek sevgiyi ve iyiliği paylaşmaya devam ediyoruz" diyen Özdemir, "Anadolu'da başlattığımız farkındalık projemiz en güzel şekilde iyilik hareketi dostlarının katkılarıyla devam ediyor. Öncelikle bu hareketin duyulmasına vesile olan bütün basın kuruluşlarına ve internet medyasına teşekkür ediyorum. Daha evvel iki kez ziyaret ettiğimiz Şehit Polis Kemal Tosun okulumuza gelmeden evlatlarımıza sorduk neler istersiniz diye ? Onların da talebi forma oldu, Başta Milli Formamız olmak üzere, Galatasaray, Fenebahçe, Beşiktaş ve Trabzon Spor köklü ve büyük kulüplerimiz ile dünya futbol yıldızlarından Portekizli Ronaldo'nun ve Arjantinli Messi'nin formasını bile istekleri üzerine evlatlarımıza çeşitli hediyelerle takdim ettik. Bizlerde İngiltere'den Londra'da yaşayangönüllülerimizden Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Attila Abacıoğlu'na bu güzel hediyeler için çok teşekkür ederken burada muhteşem bir ortamda kimsesiz çocuklarımıza bir baba, anne, abi, amca olan bütün eğitimcilerimize ve bu kurumun çalışanlarıyla okul müdürümüze de ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şehit Polis Kemal Tosun İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Muhammed Ali Erbir ise "Bu güzel güne vesile olan ve çocuklarımızla güzel bir gün geçirerek yüzlerini gülümseten Kasım Alper Özdemir'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik okul önünde toplu fotoğraf çekimi sonrasında halı saha da yapılan maç ile sona erdi.