Son Dakika Haberleri: İyilik hareketine ünlü isimlerden destek
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İyilik hareketine ünlü isimlerden destek

6 saat önce

İyilik paylaştıkça büyüsün, gençler projeleri ile dünyayı güzelleştirsin söylemiyle yola çıkan Akasya, yeni yıl süslemelerine yapılacak harcamanın tamamını Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) bağışlıyor.

İyilik hareketine ünlü isimlerden destek, System.String[]

İyilik paylaştıkça büyüsün, gençler projeleri ile dünyayı güzelleştirsin söylemiyle yola çıkan Akasya, yeni yıl süslemelerine yapılacak harcamanın tamamını Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) bağışlıyor.


Akasya, 2020 yılbaşına özel olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle bir proje hayata geçirdi. Akasya; bu sene önceki yıllardan farklı olarak geleneksel yılbaşı süsleriyle değil, Toplum Gönüllüsü gençlerin Türkiye'nin her yerinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin oluşturduğu umutla aydınlanacak. Bu özel proje kapsamında; Pırıl Çetindoğan, Aslıhan Sabancı, Hülya Eltemur, Işıl Reçber, Yelda Gürer, Pınar Altuğ, Begüm Karamahmutoğlu, Aslı Pamir, Meral Yazıcı, Hande Sezer Pekcan, Zeynep Temelli, Begüm Özer, Ayşe Arman ve Kaan Sekban Toplum Gönüllüsü gençlere destek verdi.


Proje kapsamında gazeteci ve yazar Ayşe Arman ile komedyen Kaan Sekban'ın katılımıyla bir 'İyilik' söyleşisi gerçekleşti. Söyleşinin ardından Ayşe Arman'ın kendi el emeği ile tasarladığı ve sosyal sorumluluk adına insanlara ulaşan Sakajewa kolyeleri de Toplum Gönüllüsü gençlerin projelerine destek olması adına satıldı.


Ardından Akasya Güney Meydan'da yer alan yılbaşı ağacının ışıkları iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri ve Toplum Gönüllüsü gençlerin el birliği ile yakıldı. Ardından Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İhsan Gökşin Durusoy ve TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Pırıl Çetindoğan, Aslıhan Sabancı, Hülya Eltemur, Işıl Reçber, Yelda Gürer, Pınar Altuğ, Begüm Karamahmutoğlu, Aslı Pamir, Meral Yazıcı, Hande Sezer Pekcan, Zeynep Temelli, Begüm Özer, Ayşe Arman ve Toplum Gönüllüsü gençler katıldı.


Toplumsal sorunlara çözüm üretmek için gönüllü olarak harekete geçen gençlere destek veren TOG'un Akasya'da düzenlediği çocuk atölyeleri, söyleşiler ve İyi Kalpler Dükkanı aracılığıyla yıl sonuna kadar Akasya misafirleri ağırlanacak. - İSTANBUL

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Ayşe Arman, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
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