Son Dakika Haberleri: "İyilik Her Yerde" Woman TV ekranlarında
Son Dakika Güncel Haber

"İyilik Her Yerde" Woman TV ekranlarında

8 dakika önce

Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk programı "İyilik Her Yerde" nin bu haftaki konuğu Anadolu Sigorta.

Türkiye'nin tek kadın kanalı Woman TV'de Arzu Çekirge Paksoy'un hazırlayıp sunduğu "İyilik Her Yerde" her hafta sosyal sorumluluk konusunda gerçekleşen başarılı projelere ve sivil toplum kuruluşlarına yer veriyor.

Kurumların gerçekleştirdiği fark yaratan, özgün, sürdürülebilir, toplumsal fayda yaratan sosyal sorumluluk projelerini tanıtan "İyilik Her Yerde" programı başarılı gönüllülük ve sosyal girişimcilik uygulamalarını ekrana taşıyor.

Şimdiye kadar Opet, Boyner, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Aydın Doğan Vakfı, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı-İZEV ve KAGİDER gibi öncü kurumların katıldığı programa bu hafta Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ve Kurumsal İletişim Müdürü Berna Ergüntan konuk olacak.

30 Mayıs 2019, Perşembe günü saat 15.30-16.00 arası yayınlanacak programda Anadolu Sigorta'nın 10 yıldır süren "Bir Usta Bin Usta" projesi çeşitli yönleriyle incelenecek.

Arzu Çekirge Paksoy ile "İyilik Her Yerde" programı her Perşembe saat 15.30-16.00 arası Woman TV'nin web sitesinden ve D-smart 53. Kanal, vodafone TV, blutv , Turkcell + Youtube'dan izlenebilir.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:45 Kaynak: Bültenler
Anadolu Sigorta, Türkiye, TV, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken paylaşım: Kariyerimi zirvede bırakıyorum TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun diziden ilk görüntüleri yayınlandı BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 08:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İyilik Her Yerde" Woman TV ekranlarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]