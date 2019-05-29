"İyilik Her Yerde" Woman TV ekranlarında

Türkiye'nin tek kadın kanalı Woman TV'de Arzu Çekirge Paksoy'un hazırlayıp sunduğu "İyilik Her Yerde" her hafta sosyal sorumluluk konusunda gerçekleşen başarılı projelere ve sivil toplum kuruluşlarına yer veriyor.

Kurumların gerçekleştirdiği fark yaratan, özgün, sürdürülebilir, toplumsal fayda yaratan sosyal sorumluluk projelerini tanıtan "İyilik Her Yerde" programı başarılı gönüllülük ve sosyal girişimcilik uygulamalarını ekrana taşıyor.

Şimdiye kadar Opet, Boyner, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Aydın Doğan Vakfı, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı-İZEV ve KAGİDER gibi öncü kurumların katıldığı programa bu hafta Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ve Kurumsal İletişim Müdürü Berna Ergüntan konuk olacak.

30 Mayıs 2019, Perşembe günü saat 15.30-16.00 arası yayınlanacak programda Anadolu Sigorta'nın 10 yıldır süren "Bir Usta Bin Usta" projesi çeşitli yönleriyle incelenecek.

Arzu Çekirge Paksoy ile "İyilik Her Yerde" programı her Perşembe saat 15.30-16.00 arası Woman TV'nin web sitesinden ve D-smart 53. Kanal, vodafone TV, blutv , Turkcell + Youtube'dan izlenebilir.