- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da - Son Dakika

- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da

17.11.2020 11:36

- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da Türkiye'de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan, sergilerden elde ettiği gelirin tamamıyla sanatçıları destekleyen İyilik İçin Sanat Derneği, hayata geçirdiği üç projesinde üretilen eserlerle Step İstanbul'da...

- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da

İSTANBUL - Türkiye'de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan, sergilerden elde ettiği gelirin tamamıyla sanatçıları destekleyen İyilik İçin Sanat Derneği, hayata geçirdiği üç projesinde üretilen eserlerle Step İstanbul'da yerini aldı.

Contemporary İstanbul ve TOMTOM Designhood iş birliğiyle "Sanat herkesin hayatının bir parçası olmalıdır" fikriyle hayata geçirilen Step İstanbul, bu yıl 18-22 Kasım tarihlerinde Taksim 360 Projesi'nde gerçekleştirilecek. Step İstanbul, 16-17 Kasım'daki ön gösterimin ardından 18 Kasım Çarşamba günü kapılarını açacak. Karma sergi ile etkinliğe katılan İyilik İçin Sanat Derneği, hayata geçirdiği Pasajda Bir Yıl, Anadolu'dan İzlenimler ve Atölye Cer projelerinde yer alan sanatçıların eserlerini sergileyecek.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, geçen günlerde tamamlanan Artweeks@Akaretler karma sergisinde 27 işle rekor satış gerçekleştirdiklerini anımsattı. Sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin derneğin çalışmalarına verdikleri destekten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Selin Bozkurt, derneğin kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve sergilerden elde ettikleri gelirlerin tamamının sanat ortamının sürdürülebilirliğine kaynak olarak aktarıldığını vurguladı. Yeni rekorlar kırmak istediklerini söyleyen Selin Bozkurt, Step İstanbul'da düzenlenen karma sergi için tüm sanatseverlerden ilgi ve destek beklediklerini sözlerine ekledi.

İyilik İçin Sanat Derneği, ilk olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden yeni mezun gençlere daha ileri eğitimler vermek üzere Pasajda Bir Yıl projesini hayata geçirdi. Ardından Anadolu'daki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren genç sanatçıların eğitimini desteklediği Anadolu'dan İzlenimler projesini devreye aldı. Dernek ayrıca Türkiye'nin sanata değer katan gayrimenkul markası Ege Yapı iş birliğine giderek profesyonel sanatçıların katılımıyla Atölye Cer projesini gerçekleştirdi. İyilik İçin Sanat Derneği'nin üç projesinde yer alan sanatçılar, eserlerini Step İstanbul'da A1-122 numaralı alanda sanatseverlerin beğenisine sunacak. Serginin küratörlüğünü Dr. Feride Çelik üstleniyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği Çalışma rehberine uygun olarak gerçekleştirilecek etkinliğe HES kodu ile giriş yapılacak. Sergiyi ziyaret etmek isteyenler biletleri Biletix üzerinden satın alabilecekler. Etkinlik aynı zamanda çevrimiçi olarak da ziyaret edilebilecek.

- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da
- İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da

Selin Bozkurt, İstanbul, Türkiye, Atölye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İyilik İçin Sanat Derneği karma sergisi ile Step İstanbul'da - Son Dakika


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