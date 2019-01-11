İyilik İçin Sanat Derneği Üyeleri İlk Müzayede Evi Ziyaretini Artam Antik A.Ş'ye Gerçekleştirdi

Bugüne kadar sanatçı ve atölye ziyaretleri gerçekleştiren üyeler, görkemli müzayedeler, çok özel sergiler, sempozyumlar, yayınlar, antika seminerleri ve klasik müzik konserleri ile tam 38 yıldır sanat tutkunlarına hizmet vermeye devam eden Artam Antik A.Ş'yi yakından tanıma ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyarete, dernek üyeleri Selin Bozkurt, Handan Aral, Nadire Tanes, Ayça Okay, Arzu Küfündür, Çağla Bostancı, Ceren Dilek Mocachen, Duygu Hayırlıoğlu, Esra Üner, Sinem Gönç ve Zeynep Gül Uzunkaya katıldı.

İyilik İçin Sanat Derneği üyelerine bilgi veren Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Olgaç Artam, 1881 yılında Nurcan & Turgay Artam çifti tarafından Ankara Kent Hotel'de pul koleksiyonu müzayedesiyle başlayan Antik A.Ş'nin sanat yolculuğunu anlattı. Artam çiftinin yoğun emekleri ile hazırladıkları başarılı müzayede evinin oluşum süreçlerini ve 1995 yılında Maçka'da bulunan 3.000 metrekarelik Eşref Paşa Konağı'nın restore edilmesiyle İstanbul'a Avrupa'nın en şık müzayede evi Antik Palace'ın kuruluşu hikâyesini paylaştı.

Geçen süreçte görkemli müzayedelerin yanı sıra önemli seminer ve sergiler gerçekleştirdiklerini anlatan Olgaç Artam, "Picasso'nun Modelleri, Matisse'in Odalıkları" isimli çok özel bir sergiyi Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşturarak, uluslararası sanatçılar ve sanat akımları konusunda önemli bir farkındalık yaratmayı başardıklarını kaydetti. Olgaç Artam, Antik A.Ş'nin birçok kültürel yayını da okurlarıyla buluşturmaya devam ettiğini belirtti.