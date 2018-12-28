İyilik İçin Sanat Derneği Üyelerinden, Ressam Esra Şatıroğlu'na Ziyaret

Esra Şatıroğlu'nun Akaretler' deki atölyesinde gerçekleşen ziyarette; Selin Bozkurt, Ece Mizrahi, Nermin Aşçıoğlu, Ayça Okay, Sevdil Yıldırım, Ayşen Laçinel, Zeynep Gül Uzunkaya, Elifko, Ayşen Savcı ve Hakan Kürklü sanatçının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İstanbul'da 1981 yılında doğan sanatçı, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü'nden mezun oldu. 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde Yüksek Lisans derecesini alan Esra Şatıroğlu, halen Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünde Sanatta Yeterlilik (Doktora) programına devam ediyor.

Eserlerinde aldığı eğitimlerin teknik altyapısını birleştirerek yeni bir görsel sentez oluşturan sanatçının, Kundalini Yoga, kent, şiir ve edebiyattan beslenen çalışmaları, çok katmanlı yapısıyla izleyiciyi bir arayışa davet ediyor.

Başarılı sanatçının eserleri, 2010 Christie's, Dubai İnternational Modern and Contemporary Art ve 2011 Sotheby's, London Turkish Contemporary Art müzayedelerinde satıldı.

2010 Ocak ayında Rh+artmagazin Dergisi'nin düzenlediği"Yılın Genç Ressamı 2009" yarışmasında on finalistten biri oldu. Şubat 2014'te de İstanbul Art News gazetesinin "Türkiye'nin 40 yaş altındaki en dikkat çeken 40 sanatçısı" arasında seçildi.

İlk kişisel sergisi olan "Bana Ait"den sonra birçok kişisel ve karma sergiye katılan sanatçı, İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor.