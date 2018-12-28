Son Dakika Haberleri: İyilik İçin Sanat Derneği Üyelerinden, Ressam Esra Şatıroğlu'na Ziyaret

İyilik İçin Sanat Derneği Üyelerinden, Ressam Esra Şatıroğlu'na Ziyaret

27 dakika önce

İyilik İçin Sanat Derneği üyelerinin, her hafta düzenli şekilde gerçekleştirdikleri "Sanat Buluşmaları"nın 181.'sinin konuğu ressam Esra Şatıroğlu oldu.

İyilik İçin Sanat Derneği Üyelerinden, Ressam Esra Şatıroğlu'na Ziyaret, System.String[]

Esra Şatıroğlu'nun Akaretler' deki atölyesinde gerçekleşen ziyarette; Selin Bozkurt, Ece Mizrahi, Nermin Aşçıoğlu, Ayça Okay, Sevdil Yıldırım, Ayşen Laçinel, Zeynep Gül Uzunkaya, Elifko, Ayşen Savcı ve Hakan Kürklü sanatçının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İstanbul'da 1981 yılında doğan sanatçı, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü'nden mezun oldu. 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde Yüksek Lisans derecesini alan Esra Şatıroğlu, halen Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünde Sanatta Yeterlilik (Doktora) programına devam ediyor.

Eserlerinde aldığı eğitimlerin teknik altyapısını birleştirerek yeni bir görsel sentez oluşturan sanatçının, Kundalini Yoga, kent, şiir ve edebiyattan beslenen çalışmaları, çok katmanlı yapısıyla izleyiciyi bir arayışa davet ediyor.

Başarılı sanatçının eserleri, 2010 Christie's, Dubai İnternational Modern and Contemporary Art ve 2011 Sotheby's, London Turkish Contemporary Art müzayedelerinde satıldı.

2010 Ocak ayında Rh+artmagazin Dergisi'nin düzenlediği"Yılın Genç Ressamı 2009" yarışmasında on finalistten biri oldu. Şubat 2014'te de İstanbul Art News gazetesinin "Türkiye'nin 40 yaş altındaki en dikkat çeken 40 sanatçısı" arasında seçildi.

İlk kişisel sergisi olan "Bana Ait"den sonra birçok kişisel ve karma sergiye katılan sanatçı, İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:55 Kaynak: Bültenler

Selin Bozkurt, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'nda 2019 Otopark Ücretleri Belli Oldu CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ı Ziyaret Etti

İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Babası, Genç Kızı Zincire Vurdu İstanbul'un Eski Başkanı Kadir Topbaş İlk Kez Açıkladı: İstifam İstenmedi, Ben İstifa Ettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:22:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyilik İçin Sanat Derneği Üyelerinden, Ressam Esra Şatıroğlu'na Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]