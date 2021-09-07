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İyilik İçin Sanat Derneği Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi - Son Dakika

İyilik İçin Sanat Derneği Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi

07.09.2021 18:42

İyilik İçin Sanat Derneği Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi İyilik İçin Sanat Derneği, "Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi" projesi kapsamında Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi.

İyilik İçin Sanat Derneği Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi

VAN - İyilik İçin Sanat Derneği, "Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi" projesi kapsamında Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen tanıtım toplantısına, İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, dernek yönetimi ve Vanlı kadın sanatçılar katıldı. Toplantıda kadın sanatçılara proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, amaçlarının kadınların yerel kültür politikalarının oluşturulması süreçlerinde etkin rol almaları, sanat platformlarına demokratik katılım hakkının yaygınlaştırılması ve genç kadın sanatçıların güçlendirilmesi olduğunu belirtti. Van'da aldıkları yoğun talep doğrultusunda sanat dallarına sinemayı da eklediklerinin dile getiren Bozkurt, bu sebeple projenin seçici kuruluna Televizyon Yapımcısı Elif Dağdeviren'in de eklendiğini söyledi. Pandemi döneminde dernek olarak bir takım hibe destek projelerine başvurduklarını ve bunlardan bir tanesinin de İsveç İstanbul Konsolosluğu tarafından kabul edilen proje olduğunu dile getiren Bozkurt, "Biz bu proje ile Türkiye'de 7 ilde sanat elçilerini seçeceğiz. Bu sanat elçilerimiz daha sonra İstanbul'a gelip eğitim görecek ve sonra tekrar şehrine dönüp 15 kadına eğitim verecek" dedi.

Van'da yapılan toplantıdan çok memnun kaldıklarının altını çizen Bozkurt, "Arkadaşların sorulara katılımları bizi memnun etti. Aynı zamanda Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile kalkınma ajansını ziyaret ettik. Onlardan da çok iyi geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

Kadın elçisi olmak için bazı şartların olması gerektiğini belirten Bozkurt, "Öncelikle kadın olması, 18-35 yaş arasında olması ve Van'da en az 3 yıldır ikamet etmesi lazım. Bu şartları taşıyan herkes derneğimizin web sitesinden başvurabilir. Katılmak isteyen 'Sanat Elçileri Seçim Kurulu' tarafından gerçekleştirilecek seçim süreci için başvurular 26 Eylül 2021'de sona erecektir" diye konuştu.

"Desteklenmesi gereken bir proje"

Toplantıya katılan Anka Kültür Sanat Derneği Başkanı Necdet Bayat ise sanat adına önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, "Özellikle kadınlar için önemliydi. Türkiye'de 7 ilde kültür elçileri seçecekler. Sanata, kültür alanına pozitif ayrımcılıkla güzel bir proje gerçekleştirmişler. Desteklenmesi gereken bir proje. Bu gün burada olmaları önemli" dedi.

"Kadın elçi olmaya adayım"

Toplantının çok verimli geçtiğini dile getiren müzik öğretmenliği bölümünü okuyan Leyla Varol isimli üniversite öğrencisi de, "Toplantının bu kadar verimli geçeğini düşünmemiştim. İllerin seçiminde seçici oldukları ayrıcalıklı bizim için. Bizim için çok güzel olacak. Sanatımızı icra etmek, daha çok kitleye ulaşmak bizim için çok önemli. Kadın elçi olmaya adayım. Başvurumu yaptım. Umarım seçilirim" ifadelerini kullandı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni aynı zamanda moda tasarımı okuyan Berivan Çobanoğlu da, "Program içerisine katılmak ve eğitimleri almak istiyorum. Sadece bunlarla sınırlı kalmayıp, kendimde birçok eğitim vermek istiyorum. Şu anda 7 pilot ilde yapılıyor ama ben daha fazla ile katkı sunacağına inanıyorum. Tek bir amaç uğruna değil karşılıklı bir iletişim içerisinde olmak istiyorum. Umarım çok daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu.

İyilik İçin Sanat Derneği Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi
İyilik İçin Sanat Derneği Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi
İyilik İçin Sanat Derneği Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi
İyilik İçin Sanat Derneği Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi

Elif Dağdeviren, Selin Bozkurt, Bozkurt, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İyilik İçin Sanat Derneği Van'da kadın sanatçılarla bir araya geldi - Son Dakika


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