İyilik için yüzecekler
İZMİRLİ 17 yaşındaki otizmli sporcu Tuna Tunca ve antrenörü Mert Onaran, İstanbul Boğazı'nı güzel bir amaç için yüzerek geçecek.
İZMİRLİ 17 yaşındaki otizmli sporcu Tuna Tunca ve antrenörü Mert Onaran, İstanbul Boğazı'nı güzel bir amaç için yüzerek geçecek. Bu yıl 23 Ağustos'ta düzenlenecek geleneksel Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na Kansersiz Yaşam Derneği adına katılacak ikili, kanser hastalığıyla savaşan ailelere destek olmaya çalışacak. Daha önce henüz 15 yaşındayken Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda Boğaz'ı geçen otizmli yüzücü Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı'nda da antrenörlük yapıp ülkemizi halen sporcu olarak da Ironman gibi uluslararası organizasyonlarda temsil eden Mert Onaran, İstanbul'daki organizasyonda uzun yıllar süren kanser tedavisi nedeniyle ağır maddi yük altına giren, işsizlik sorunuyla mücadele ederken tıbbi malzeme bulmakta ve ihtiyaçlara yetişmekte zorlanan aileler için destek toplayacak. İkili için Kansersiz Yaşam Derneği adına İyilik Peşinde Koş Platformu'ndaki destek sayfasında bağış toplanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:38
Kaynak: DHA
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