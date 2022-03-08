İyilik İstasyonu etkinliği ile kız öğrencilerin eğitimine katkı sağlanacak - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, Dünya Kadınlar Günü'nde Levent istasyonunda İstanbul Vakfının düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Levent metro güzergahında hayata geçirilen İyilik İstasyonu'nda kadınların bağışladığı giyim, aksesuar, çanta ve ayakkabı gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

Etkinlikten elde edilen gelir ile kız öğrencilerin eğitimine katkı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, şunları kaydetti:

"Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek üzere çalışmalar yapıyoruz. Değerli bağışçılarımızın katkıları ile gençlerimizin eğitim hayatını destekliyor, hayallerini büyütmelerine imkan sağlıyoruz. Geleneksel dayanışma kültürümüzün yaşatılıp geliştirilmesi açısından İyilik İstasyonu etkinliği çok önemli ve değerli bir örnektir. Yaklaşık bir aylık bir çalışma ile etkinliğe destek veren bağışçı kadınlardan ürünleri topladık. Ürünler bugün 12.00-20.00 saatleri arasında Levent metro istasyonunun çarşı katında satışa sunuldu. Bu tam anlamıyla kadından kadına, elden ele bir dayanışma projesi. Bağışçı kadınlardan gelen ürünler İyilik İstasyonu'nda satışa sunuldu, elde edilen gelirler ise kız öğrencilerin eğitimi için harcanacak. Etkinliğe destek veren tüm bağışçı kadınlara, emeği geçen gönüllülere ve proje ortağımız ve aynı zamanda bize İyilik İstasyonu için kapılarını açan Metro İstanbul'a teşekkür ediyorum."

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy ise böyle anlamlı bir etkinliğin iş ortağı olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Metro alanları sadece kent içi hareketlilik sırasında hızla geçilen tüneller değil, aynı zamanda farklı olanaklara ve deneyimlemelere imkan sağlayan yaşam alanlarıdır. Metrolar kamunundur, biz kamunun alanlarını kamuya açma hedefiyle istasyon ve yerleşkelerimizde kültür-sanat, spor ve eğitim gibi etkinliklerin sayısını artırıyor, yolcularımıza farklı deneyimler yaşatıyoruz. Bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nde toplumsal fayda iş hedefimizle kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak amacıyla önemli bir etkinliği hayata geçiriyoruz. İstanbul öyküsünü kadınlarla yazacak ve daha güçlü kadınlar için kadınların kız kardeşlerinin eğitimine destek olmak amacı ile harekete geçtiği, el ele verdiği, iyiliği ve gücü elden ele aktardığı bu etkinliğin çok önemli olduğuna inanıyoruz."