Son Dakika Haberleri: "İyilik Olsun" kısa film yarışmasında ödül töreni
Son Dakika Güncel 'İyilik Olsun' kısa film yarışmasında ödül töreni

"İyilik Olsun" kısa film yarışmasında ödül töreni

55 dakika önce

Kütahya'da, liseler arasında düzenlenen "iyilik" temalı kısa film yarışmasında derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Kütahya'da, liseler arasında düzenlenen "iyilik" temalı kısa film yarışmasında derece alan öğrencilere ödülleri verildi.


İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "İyilik Olsun" sloganıyla düzenlediği kısa film yarışmasında derece elde eden öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.


Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki törende yaptığı konuşmada, her noktada iyilik faaliyetlerini hakim kılmaya çalıştıklarını söyledi.

Yarışmayı da bu amaçla düzenlediklerini belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

"Burada hedefimiz, çocuklarımızın hem iyiliği öncelemeleri hem de bunu bir sanat vasıtasıyla ifade edebilmeleri sağlamaktı. Yani çocuklarımızı hem iyiliğe hem de sanata yönlendirmek istedik. Yarışmamızın ilkini düzenlemiş olmamıza rağmen ilgi oldukça güzeldi. Katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Derece alan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. İyilik yolunda başarıların daim olmasını diliyorum."

Program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve kısa filmlerin gösterilmesiyle sona erdi.

Yenipazar, Kütahya, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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