İyilik paketleri ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor - Son Dakika

İyilik paketleri ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor

11.03.2021 00:57
İyilik paketleri ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Merkezefendi Şubesi koordinatörlüğünde, Denizli İl Müftülüğü ve hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan 550 adet 'İyilik Paketi' ihtiyaç sahiplerine din görevlileri tarafından teslim edilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Merkezefendi Şubesi koordinatörlüğünde, Denizli İl Müftülüğü ve hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan 550 adet 'İyilik Paketi' ihtiyaç sahiplerine din görevlileri tarafından teslim edilecek. Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık; "Denizlili hayırseverlerimiz, hayırseverliklerini bu kandilde de gösterdiler. Hayırseverlerimizin maddi katkıları 550 adet 'İyilik Paketi' adıyla hazırlanan erzak kolilerini, bugün ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz" dedi.

Denizli İl Müftülüğü, Merkezefendi İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Merkezefendi Şubesi koordinatörlüğünde hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan ve içlerinde gıda maddesi bulunan 550 İyilik paketi ihtiyaç sahiplerine imamlar tarafından teslim edilecek. Merkezefendi İlçe Müftülüğü tarafından hayırseverler tarafından yapılan bağışlarla hazırlanan 300 koli iyilik paketi Regaip kandili öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmıştı. Erzak kolisi dağıtım törenine Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özgün Türkmen, Merkezefendi İlçe Müftüsü ve TDV Merkezefendi Şube Başkanı Talat Özmet, 3. Sanayi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergün As, şube müdürleri, il ve ilçe müftülük personeli, din görevlileri ile hayırseverler katıldı. Türkiye Diyanet Vakfının, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' düsturuyla bütün insanlığın hizmetinde olma gayesiyle çalışan bir iyilik hareketine dönüştüğünü söyleyen İl Müftüsü Mehmet Aşık; "Vakfımız, başta ülkemiz olmak üzere, dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdur coğrafyalarda yaptığı çalışmalarla din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan mazluma umut olmaktadır. Necip milletimizin vakfımıza emanet ettiği, fitre, zekat, kurban, su kuyusu ve benzeri gibi maddi olarak bağışladığı her meblağ ihsan şuuru ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz" dedi.

"550 adet 'İyilik Paketi' erzak kolilerini, bugün ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz"

Müftü Aşık; "Denizlili hayırseverlerimiz, hayırseverliklerini bu kandilde de gösterdiler. Merkezefendi İlçe Müftüsü ve TDV Merkezefendi Şube Başkanı Talat Özmet'in öncülüğünde din görevlilerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz, ilçe gençlik koordinatörlüğü personelimizin gayretleri ve en önemlisi hayırseverlerimizin maddi katkıları 550 adet 'İyilik Paketi' adıyla hazırlanan erzak kolilerini, bugün ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu mübarek Miraç Kandil'inde katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyor ve Allah razı olsun diyorum" dedi. - DENİZLİ

Türkiye Diyanet Vakfı, Merkezefendi, Hisarcık, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İyilik paketleri ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor - Son Dakika


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