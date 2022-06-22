İyilik Sağlık Derneği hekimleri Mali'ye sağlık hizmeti götürdü - Son Dakika
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İyilik Sağlık Derneği hekimleri Mali'ye sağlık hizmeti götürdü

22.06.2022 17:57

Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kurduğu İyilik Sağlık Derneği, Mali'ye Türkiye'den yaklaşık 1 ton ilaç ile sağlık hizmeti götürdü.

Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kurduğu İyilik Sağlık Derneği, Mali'ye Türkiye'den yaklaşık 1 ton ilaç ile sağlık hizmeti götürdü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle 19 Haziran'da yola çıkan Türk doktorlar, yaklaşık 7 saatlik uçak yolculuğunun ardından Mali'ye ulaştı.

Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili ve İyilik Sağlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli ile ekibi, birinci gün başkent Bamako'daki Center Hospital Reference de Bamako Başhekimi Hata Thiathe ve Sikasso bölgesindeki Center Hospital Reference de Bougouni Başhekimi Mala Sylla ile bir araya geldi.

Görüşmede, dernek ile yerel sağlık kuruluşlarının bundan sonraki süreçte yapacağı iş birliği konuları değerlendirildi.

Ziyaretin ikinci gününde ise Sezikli ile ortopedi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Bayram, çocuk hastalıkları uzmanı Talha Karadoğan, acil tıp uzmanı Hüseyin Aycan Özsemerci ve halk sağlığı uzmanı Çağı Emin Şahin, Sikasso'daki hastanede hastaların sağlık kontrolünü yapmaya başladı.

Saha koordinatörü Abdullah Uçak ve sağlık memuru Fatih Korkmaz'ın desteğiyle yerel doktorlarla iş birliğinde yürütülen kontrollerde hastaların sağlık sorunları tespit edilerek tedavileri yapıldı.

Prof. Dr. Sezikli, AA muhabirine, dernek olarak TİKA iş birliğinde üçüncü kez Afrika'da çalışma yaptıklarını söyledi.

Başkente 350 kilometre mesafedeki Sikasso bölgesinde çalışma yaptıklarını belirten Sezikli, sağlık taramasının yanı sıra sünnet hizmeti de verdiklerini anlattı.

Üç gün sürecek taramada mümkün olduğunca fazla insanı sağlık hizmetiyle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Sezikli, "Elimizdeki malzemelerle maksimum hizmeti vermek istiyoruz. Buradaki sağlık sıkıntılarına hem dikkati çekebilmek hem de merhem olabilmek istiyoruz." dedi.

Yerel sağlık sorunlarıyla ilgili bölge yöneticileriyle görüşme yaptıklarını dile getiren Sezikli, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki dönemde katarakt operasyonları yapmak için bir hastane ile görüştük. 4 ay içinde katarakt cerrahisi için yine buraya geleceğiz. Halk sağlığıyla ilgili görüşmeler de yaptık. Türkiye olarak, Türkiye'deki sağlık çalışanları, hekimler olarak ülkemize hizmetin yanında Afrika'da ihtiyaç duyulan bölgelere neler yapabileceğimizle ilgili araştırmalarımıza devam ediyoruz."

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Kaynak: AA

Türkiye, İyilik, Güncel, Son Dakika

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