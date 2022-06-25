İyilik Sağlık Derneğinden Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart'a ziyaret

Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kurduğu İyilik Sağlık Derneği üyeleri, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Mustafa Murat Onart'ı ziyaret etti.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İyilik Sağlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, Büyükelçilik konutundaki ziyarette, derneğin Mali'deki sağlık ve insani yardım faaliyetleri hakkında Onart'a bilgi verdi.

TİKA iş birliğiyle Mali'deki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ilaç ve sağlık hizmeti ulaştırmak amacıyla ülkede bulunduklarını belirten Sezikli, "Mali'de çalışmalarımıza Sikasso bölgesinde başladık. İki günde yaklaşık 600 hastaya baktık. İki gün de Faladie Kampı'ndayız. Diğer kampta da sünnet faaliyetlerimiz oldu. Kampta iki günde bine yakın hastaya baktık." dedi.

Sağlık taramalarında yüzde 80 oranında çocuk hastalarla karşılaştıklarını kaydeden Sezikli, ülkedeki hastane şartlarının yetersiz olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Türk doktorlar olarak Mali'de yaptıkları sağlık taramasının pansuman niteliğinde olduğunu ifade eden Sezikli, "Bir şeyler yapmaya çalıştık ama bizim yapabileceğimiz şeyler sınırlı ancak yalnız olmadıklarını hissettirmek, en azından bir şeylerin bitmediğini göstermek açısından her yıl bu iştahla Mali'ye gelmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Mali'de katarakt rahatsızlığının yaygın olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Sezikli, "Buna kalıcı çözümler üretmek için görüşmeler yaptık. Fako cihazı (katarakt tedavisinde kullanılan cihaz) temin edebilirsek, bölgede kapsamlı çalışma yapmayı düşünüyoruz. Kademe kademe daha kalıcı işler yapma düşüncemiz var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Onart da Mali'nin dünyanın en az gelişmiş ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Türkiye'den İyilik Sağlık Derneği doktorlarının Mali'ye gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Onart, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sağlık açısından öyle bir seviyeye geldik ki dünyada artık böyle yerlerin olduğunu unutuyoruz. Başkent Bamako'da bile insanlar çok zor şartlarda yaşıyor. Kovid-19 salgını ve uluslararası yaptırımların etkisiyle durum daha da kötüleşti ancak insanlar burada çok dirençli."

Onart, sağlık taraması için Mali'ye gelmelerinden dolayı Türk sağlık ekibine teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Faruk Bozkoyun, üçüncü katip Murat Çalışkan ile İyilik Sağlık Derneğinden ortopedi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Bayram, çocuk hastalıkları uzmanı Talha Karadoğan, acil tıp uzmanı Hüseyin Aycan Özsemerci, halk sağlığı uzmanı Çağı Emin Şahin, sağlık memuru Fatih Korkmaz ve saha koordinatörü Abdullah Uçak da bulundu.