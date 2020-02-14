"İYİLİK SENFONİSİ "İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KONSER VERDİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Metin Sabancı Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlediği konsere İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve sanatçı Yavuz Bingöl katıldı. Yaralı Ceylanlar Kulübü üyesi kişilerden oluşan İyilik Senfonisi adlı grubun söylediği şarkılara Yavuz Bingöl de eşlik etti.

BU TÜR ETKİNLİKLERE KAPIMIZ AÇIK

Açılış konuşmasında söz alan Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, tüm katılımcılara saygı ve sevgi sunduğunu belirterek "Bu tür etkinliklere İstanbul Adalet Sarayı'nın kapıları her zaman açık olduğunu bilmelerini isterim. Bu vesileyle öncelikle ağırladığımız çocuklarımız başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.ö dedi.

İyilik Senfonisi adlı grubun konserine eşlik eden sanatçı Yavuz Bingöl de saz çalarak öğrencilerle birlikte türkü söyledi. Konseri takip eden adliye personeli konsere alkış tutarak eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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İyilik Senfonisi adlı grubun konserinden detaylar

Öğrencilerin söylediği şarkılar

Yavuz Bingöl'ün saz çalması ve öğrencilere eşlik etmesi

Yavuz Bingöl ve Başsavcı İrfan Fidan görüntüleri

- İstanbul