İYİLİK SENFONİSİ İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KONSER VERDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİLİK SENFONİSİ İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KONSER VERDİ - Son Dakika

İYİLİK SENFONİSİ İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KONSER VERDİ

13 dakika önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Metin Sabancı Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlediği konsere İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve sanatçı Yavuz Bingöl katıldı.

İYİLİK SENFONİSİ İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KONSER VERDİ, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Metin Sabancı Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlediği konsere İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve sanatçı Yavuz Bingöl katıldı. Yaralı Ceylanlar Kulübü üyesi kişilerden oluşan İyilik Senfonisi adlı grubun söylediği şarkılara Yavuz Bingöl de eşlik etti.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda düzenlenen konseri, Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin kurduğu Yaralı Ceylanlar Kulübü öğrencilerinden oluşan 'İyilik Senfonisi' adlı grup düzenledi. Etkinliğe İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Yavuz Bingöl, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı.

BU TÜR ETKİNLİKLERE KAPIMIZ AÇIK

Açılış konuşmasında söz alan Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak,  tüm katılımcılara saygı ve sevgi sunduğunu belirterek 'Bu tür etkinliklere İstanbul Adalet Sarayı'nın kapıları her zaman açık olduğunu bilmelerini isterim. Bu vesileyle öncelikle ağırladığımız çocuklarımız başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.ö dedi.

İyilik Senfonisi adlı grubun konserine eşlik eden sanatçı Yavuz Bingöl de saz çalarak öğrencilerle birlikte türkü söyledi. Konseri takip eden adliye personeli konsere alkış tutarak eşlik etti.


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, Yavuz Bingöl, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:11 Kaynak: DHA
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