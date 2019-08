İyilik şenliği'nde hayata dokunmak için yarıştılar!

Pİ Kadın Kanserleri Derneği'nin, 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlediği İyilik Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. Şenlikte, Ayşe Arman'ın Bodrum'da kurduğu İyilik Kolyeleri Atölyesi'nde Nükhet Duru, Fatih Erkoç ve İpek Açar şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Kolye atölyesinden, doğal deodorant yapım atölyesine kadar birçok farklı etkinliğin gerçekleştirildiği İyilik Şenliği'ne katılanlar 'hayata dokunmak' için adeta yarıştı. Şenlikten elde edilen gelir, maddi yetersizliği olan kadınların meme kanserine karşı ücretsiz kontrol edilmesi için Pİ Kadın Kanserleri Derneği'ne aktarıldı.

Bodrum'un Gürece Köyü 2-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında iyilik yapmak isteyenlerle doldu taştı. Kadın kanserlerine karşı toplumda farkındalık yaratmak ve kadınların hayatında pembe izler bırakabilmek amacıyla 5 yıl önce Pembe İzler Derneği olarak yola çıkan Pİ Kadın Kanserleri Derneği, bu kez de Bodrum Gürece'de, Ayşe Arman'ın İyilik Kolyeleri Atölyesi'nde yoğun katılımlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Halkın büyük ilgi gösterdiği, sanatçıların da destek verdiği şenlikte, misafirler farklı atölyelere de katılarak unutulmaz anlar yaşadı.

Hem eğlendiler hem kanserli kadınlara destek oldular

Ayşe Arman'ın Bodrum Gürece'deki İyilik Kolyeleri Atölyesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen şenlik, misafirlerine eğlenceli anlar yaşattı. Sanatçıların katılımıyla daha da renklenen atölyenin bahçesinde kurulan 12 farklı stantta minik alışverişler yapıldı. 3 gün boyunca sırasıyla halkla bir araya gelen İpek Açar, Fatih Erkoç ve Nükhet Duru Ayşe Arman'ın sorularına samimi yanıtlar verirken, sevilen şarkılarıyla da izleyicileri büyülediler. Ahmet Baran da kanunuyla çok keyifli dakikalar yaşattı.

Atölye çalışmalarına ilgi büyüktü

Kolye atölyesinden, doğal deodorant yapım atölyesine kadar birçok farklı etkinliğin de gerçekleştirildiği şenlikte, katılımcılar diledikleri atölyelerde gönüllerince zaman geçirdi. Ayşe Arman'ın da katılımıyla gerçekleştirilen İyilik Kolyesi atölyesinin yanı sıra, Alya Dormen, dans atölyesinde katılımcılara dans deneyimi yaşattı. Meltem Kurtsan'ın Aromaterapi Atölyesi, Sevda Doğan'ın Şifa Atölyesi, Nazan-Sera Çamaş ve Mehmet Önal'ın dede-torun Ebru Atölyesi'nde katılımcılar farklı heyecanlar yaşadılar. Kısmet by Milka markasıyla şenlikte yer alan Milka Karaağaçlı'nın düzenlediği 'piercing partisi'nde dileyenlere piercing yapıldı. Ünlü dövmeci Özgür Şaşmazer de Tattoo by Özgür markasıyla yer aldı ve yaptığı minik dövmelerle şenliğe renk kattı. Etkinlikte atölyelere her katılımla meme kanserli kadınların hayatına bir tarama olarak destek olundu.

Alışveriş gelirleri kanserle mücadeleye!

Konu kadın kanserleriyle savaş olunca, 3 gün süren şenlik, gönüllü destekçilerin yürekten katkılarıyla sesini geniş kitlelere duyurdu. Acıbadem Sağlık Grubu, Çağdaş Peyzaj ve Seba İnşaat'ın destekleriyle gerçekleşen, Uludağ ve İncia markalarının da bağışçı olduğu İyilik Şenliği'nde, bir de alışveriş ve moda köşesi yer aldı. Rıfat Özbek, Bahar Korçan, Allsome, Figen Özdenak, Shopink, Havan'dan, Canan'dan gibi markalar da katkılarıyla, 3 gün boyunca Bodrum'da, Pİ Kadın Kanserleri Derneği'nin yanındaydılar. Alışveriş etkinliğinde ADL'den Sakajewa'ya, Two More'dan Good Earth ve My Summer Blue'ya kadar her biri alanında önde gelen 30 markanın; daha çok sayıda kadın meme kanserine karşı ücretsiz olarak kontrolden geçebilsin diye açtığı iyilik standlarında bol bol alışveriş yapıldı. Alışverişlerden elde edilen gelirin tamamı yine kadın kanserleri ile mücadelede kullanılmak üzere Pİ Kadın Kanserleri Derneği'ne bağışlandı.