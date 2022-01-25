"İyilik Treni" Afganistan'a acil ihtiyaç malzemelerini götürecek - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu 10 yardım kuruluşu, AFAD'ın koordine ettiği "İyilik Treni" projesiyle Afganistan'a acil ihtiyaç malzemelerini ulaştıracak.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar süren işgallerin büyük yıkıma uğrattığı Afganistan'da açlık ve soğuk kış şartları sebebiyle yerel halk zor günler geçiriyor.

Yaklaşık 13 milyon insanın acil olarak gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ülkede, yüz binlerce kişi de ülke içinde farklı bölgelere göç etmek durumunda kaldı.

Türkiye, Afganistan'da yaşanan insani trajediye duyarsız kalmadı. İHH İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu 10 yardım kuruluşu, AFAD'ın koordine ettiği "İyilik Treni" projesiyle Afganistan için harekete geçti.

Bu hafta yola çıkması planlanan tren, acil ihtiyaç ürünlerini Afganistan'a ulaştıracak. Tren, belli bir süre 15-20 gün aralıklarla düzenli olarak sefer yapacak.

Afganistan'da 25 yıldır yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, yardım kampanyasına un, nohut, gıda kolisi, battaniye, hijyen kiti, ayakkabı, halı, kumaş ve giyim ürünlerinden oluşan 12 tırla katkı sunuyor.