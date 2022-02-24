'İyilik Treni'nin 3'üncüsü Afganistan'a doğru yarın yola çıkıyor - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Afganistan halkının beslenme, giyinme ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha insani şartlarda yaşamalarını temin etmek amacıyla hazırlanan 3'üncü 'İyilik Treni'nin yarın yola çıkacağı açıklandı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Afganistan yardım çalışmaları kapsamında, AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan İyilik Treni'nin ilk seferinin 27 Ocak, 2'nci seferinin ise 11 Şubat'ta Ankara Tren Garı'ndan yola çıktığı anımsatıldı. 2 seferin ardından, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere 19 sivil toplum kuruluşunun yeniden bir araya geldiği belirtilerek, "Afganistan halkının beslenme, giyinme ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha insani şartlarda yaşamalarını temin etmek amacıyla İyilik Treni'nin 3'üncü seferini hazırladı. 994 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen vb. yardımlarını içeren ve 62 konteynerden oluşan 'İyilik Treni'nin 3'üncüsü yola çıkmaya hazırlanıyor. AFAD koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarımızın imkanları ve milletimizin desteğiyle temin edilen insani yardım malzemeleri, yarın saat 10.00'da, Tarihi Ankara Garı 1'inci Peron'da, yardıma muhtaç Afganistan halkına doğru yola çıkacak" denildi.Öte yandan uğurlama törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de katılacağı belirtildi.