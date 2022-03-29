Afganistan'a yardım taşıyan "İyilik Treni" yarın dördüncü seferine çıkacak - Son Dakika
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Afganistan'a yardım taşıyan "İyilik Treni" yarın dördüncü seferine çıkacak

29.03.2022 12:03
Afganistan'a yardım taşıyan "İyilik Treni" yarın dördüncü seferine çıkacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Afganistan'a insani yardım malzemeleri götürecek "İyilik Treni"nin dördüncü seferini yarın yapacağını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Afganistan'a insani yardım malzemeleri götürecek "İyilik Treni"nin dördüncü seferini yarın yapacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın 2021'de 24 ülkeye yardım ulaştırdığı, bu yıl ise Afganistan, Filistin, Ukrayna, Bangladeş, Lübnan ve İdlib'de yardıma muhtaç insanların yanında olunmaya devam edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Afganistan'da 24,4 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğuna, 12 milyondan fazla çocuğun ise gıdaya ulaşmakta güçlük çektiğine işaret edilen açıklamada, bu duruma kayıtsız kalmayan Türk milletinin desteğiyle Afganistan için yardım seferberliği başlatıldığı anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle başlatılan "Afganistan İyilik Treni Projesi" çerçevesinde ocak ve şubat aylarında 3 sefer düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 7 tren ile toplam 2 bin 663 ton insani yardım malzemesinin Afganistan'a gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, ilk 3 seferin ardından, AFAD koordinasyonunda yeniden bir araya gelen Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere 25 sivil toplum kuruluşunun İyilik Treni'nin dördüncü seferini hazırladığı aktarıldı.

"İyilik Treni"nin ilk seferiyle eş zamanlı olarak başlatılan "İyilik Yolunda, Hep Bir Aradayız" kampanyası kapsamında 3 trenden oluşacak dördüncü seferle 1478 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımların 68 konteynerle Afganistan'a ulaştırılacağı anlatılan açıklamada, "İyilik Treni"nin dördüncü seferi için yarın saat 10.00'da Ankara Garı 1. Peron'da tören düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, dördüncü seferi gerçekleştirecek trenin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından uğurlanacağı duyuruldu.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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