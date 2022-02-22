İyilik Treni'yle Afganistan'a gönderilen yardım paketlerinin dağıtımı sürüyor - Son Dakika
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İyilik Treni'yle Afganistan'a gönderilen yardım paketlerinin dağıtımı sürüyor

22.02.2022 13:19

Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda temin edilen yardım malzemesini taşıyan "İyilik Treni" ile Afganistan'a getirilen 149 tekerlekli sandalye, Şehitler ve Engelliler Bakanlığına teslim edildi.

Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda temin edilen yardım malzemesini taşıyan "İyilik Treni" ile Afganistan'a getirilen 149 tekerlekli sandalye, Şehitler ve Engelliler Bakanlığına teslim edildi.

Malzemelerin teslimi için Bakanlıkta düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sinan Uyar, Taliban yönetiminin Şehitler ve Engelliler Bakanlığı Lojistik Müdürü Kari Şeritullah Hababil ve Türk Kızılay yetkilisi Adem Karakaya katıldı.

Uyar, törende yaptığı konuşmada, Afgan halkının geçmişte Türk halkının yanında olduğu için Türkiye'nin de bugün yardıma muhtaç Afgan halkının yanında yer aldığını söyledi.

Afgan halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla İyilik Treni ile gelen tüm insani yardımları Afganistan'ın her köşesine ulaştıracaklarının altını çizen Uyar, şöyle devam etti:

"Afganistan halkının yanında biz 100 yıldır beraberiz. Bunun da öncesi var. Afgan halkı bizim kurtuluş, bağımsızlık mücadelemizde bize yardım etti. Kendi ellerindeki altınları, malları bize gönderdiler ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bağımsızlığımıza kavuşabilelim. Bu borcumuzu da 100 yıldır ödemeye çalışıyoruz ve bundan sonra da Afganistan'ın her müşkül durumunda, zor durumunda yanında, omuz omuza olmak için de gayret göstereceğiz."

Taliban yönetiminin Şehitler ve Engelliler Bakanlığı Lojistik Müdürü Kari Şeritullah Hababil ise mazlum Afgan halkına yardım gönderdiği için Türkiye ve katkıda bulunan kurumlarına teşekkür etti.

Hababil, "Türkiye bizim engellilerimiz için tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Çok mutluyuz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taliban ve önceki hükümet arasındaki çatışmaların birinde yaralanan ve bugün yürüyemeyen Süphan Melikzade, maddi durumunun kötü olması nedeniyle daha önce tekerlekli sandalye satın alamadığını belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Hiçbir gelirinin olmadığını kaydeden Melikzade, muhtaç Afganlar için yardımların sürmesini talep etti. Melikzade, "Mutluyuz. Dost, kardeş ülke Türkiye, yardım ediyor." dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı Mikail Akboğa öncülüğündeki bir heyet de Taliban yönetiminin Hac ve Evkaf Bakanlığına ülkedeki cami ve medreselerde kullanılmak üzere 1000 civarında kilim ve seccade teslim etti.

Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Akboğa, Afganistan halkına yardımlarının süreceğini aktardı.

İyilik Treni'yle Afganistan'a gönderilen yardım paketlerinin dağıtımı sürüyor
İyilik Treni'yle Afganistan'a gönderilen yardım paketlerinin dağıtımı sürüyor
İyilik Treni'yle Afganistan'a gönderilen yardım paketlerinin dağıtımı sürüyor
İyilik Treni'yle Afganistan'a gönderilen yardım paketlerinin dağıtımı sürüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İyilik Treni'yle Afganistan'a gönderilen yardım paketlerinin dağıtımı sürüyor - Son Dakika


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