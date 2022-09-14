Yeni Harry Potter olabilir mi? İyilik ve Kötülük Okulu'ndan ilk fragman! - Son Dakika
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Yeni Harry Potter olabilir mi? İyilik ve Kötülük Okulu'ndan ilk fragman!

14.09.2022 01:09
Yeni Harry Potter olabilir mi? İyilik ve Kötülük Okulu'ndan ilk fragman!

İyilik ve Kötülük Okulu filmi resmi fragmanı Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayınlandı! Sürpriz yönetmen ve başroller!

Merakla beklenen filmlerden biri olan İyilik ve Kötülük Okulu'nun filminin resmi fragmanı Netflix'in YouTube kanalında yayınlandı. Sophie ve Agatha'nın başrollerini üstlendiği bu filmde, bizi fantastik bir senaryo bekliyor. İşte detaylar…

İyilik ve Kötülük Okulu filmi resmi fragmanı yayınlandı!

Soman Chainani'nin dünya genelinde çok satan kitap serisinden uyarlanan, yönetmenliğini Paul Feig'in yaptığı İyilik ve Kötülük Okulu filmi, Sophie ve Agatha'nın kaçırılması senaryosuyla izleyiciyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Kerry Washington ve Charlize Theron'ı bulunduran İyilik ve Kötülük Okulu, 19 Ekim'de sadece Netflix'te yayınlanacak.

Yeni Harry Potter olabilir mi? İyilik ve Kötülük Okulu'ndan ilk fragman!

Bunların yanı sıra, filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimler ise Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone ve Rachel Bloom olarak belirtildi.

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En başta filmi piyasaya sürmek için anlaşan Universal Pictures, 2020'de Netflix'e devretti. Çekimlerine 2021'in başlarında Belfast'ta başlanan yapım, 19 Ekim 2022'de yayınlanması kararlaştırıldı. İyilik ve Kötülük Okulu'nun senaryosu David Magee ve Paul Feig tarafından yazılırken, toplam 2 saat 27 dakikayla izleyiciyi ekran başına kilitlemesi bekleniyor.

Filmle ilgili ilginç bir bilgi mevcut. Açıklamalara göre filmin Kuzey İrlanda ekonomisine 30 milyon sterlin kazandırması bekleniyor. Time dergisi filmi 2022'nin en çok filmleri listesine sokarken, Empire dergisi ise 2022'de çıkacak en iyi filmlerden birisi olarak yazdı.

Yeni Harry Potter olabilir mi? İyilik ve Kötülük Okulu'ndan ilk fragman!

Bunların yanı sıra, İyilik ve Kötülük Okulu filminin Harry Potter serisine benzer bir başarıyla sonuçlanması bekleniyor. Netflix'in en çok izlenen fantastik filmi olacağı düşünülen bu yapım, şimdiden birçok övgüye maruz kaldı.

Oyuncuların geçmişine bakacak olursak, başrol olan Sophia Anne Caruso, şu ana kadar birçok fantastik filmde rol alırken, diğer başrol oyuncusu olan Sofya Wylie da Marvel Rising: Heart of Iron, Marvel Rising: Battle of the Bands ve Spider-Man: Maximum Venom yapımlarında seslendirme sanatçısı olarak rol almıştır.

Peki, siz İyilik ve Kötülük Okulu filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce beklentiye değecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Youtube, İyilik, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yeni Harry Potter olabilir mi? İyilik ve Kötülük Okulu'ndan ilk fragman! - Son Dakika

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