İyilik ve Merhamet Kulübü'nden depremden etkilenen çocuklara destek - Son Dakika
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İyilik ve Merhamet Kulübü'nden depremden etkilenen çocuklara destek

6 saat önce

Araban Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesi kapsamında kulüp üyesi öğrenciler, Elazığ'daki depremden etkilenen çocuklara hediyeler verdi.

İyilik ve Merhamet Kulübü'nden depremden etkilenen çocuklara destek, System.String[]

Araban Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesi kapsamında kulüp üyesi öğrenciler, Elazığ'daki depremden etkilenen çocuklara hediyeler verdi.

Araban Kaymakamlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İyilik ve Merhamet Kulübü'nün şubat ayı toplantısında Elazığ'da depremden etkilenen çocuklara yardım yapılması kararı alındığı belirtildi.

İyilik ve Merhamet Kulübü üyelerinin bu kapsamda, Elazığ'daki çocukları ziyaret ederek hediyelerini verdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, emeklerinden dolayı bütün öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Araban, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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