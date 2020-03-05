İyilik ve Merhamet Kulübünden ziyaretler - Son Dakika
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İyilik ve Merhamet Kulübünden ziyaretler

7 saat önce

Araban Kaymakamlığının yürüttüğü İyilik ve Merhamet Kulübü Projesi kapsamında kulüp üyeleri, ziyaretlerde bulundu.

İyilik ve Merhamet Kulübünden ziyaretler, System.String[]

Araban Kaymakamlığının yürüttüğü İyilik ve Merhamet Kulübü Projesi kapsamında kulüp üyeleri, ziyaretlerde bulundu.

Kulüp üyesi öğrenciler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerini ziyaret etti.

Araban Kaymakamlığı ve Araban Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleşen ziyarette üyeler, çocuklara hediyeler verip çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaymakamlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüp üyelerinin sevgi ve merhamet dolu güzel yürekleri için teşekkür ediyoruz. Ziyaretler devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:12 Kaynak: AA
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