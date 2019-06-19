Son Dakika Haberleri: İyilik Yap, Fark Yarat Projesi'nde ikinci adım
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İyilik Yap, Fark Yarat Projesi'nde ikinci adım

1 saat önce

İyilik Yap, Fark Yarat Projesi kapsamında ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen kermes organizasyonunun ikincisi, Yeşim Tekstil Bahçıvan Hüseyin Amca Tünelinde gerçekleştirildi.

İyilik Yap, Fark Yarat Projesi'nde ikinci adım , System.String[]
İyilik Yap, Fark Yarat Projesi kapsamında ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen kermes organizasyonunun ikincisi, Yeşim Tekstil Bahçıvan Hüseyin Amca Tünelinde gerçekleştirildi. Kermeste toplanan bağışlar, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'ne bilgisayar laboratuvarı olarak geri dönecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:53 
Şükrü Şankaya, Anadolu Lisesi, Yeşim Tekstil, Ekonomi
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