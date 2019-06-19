İyilik Yap, Fark Yarat Projesi'nde ikinci adım
1 saat önce
İyilik Yap, Fark Yarat Projesi kapsamında ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen kermes organizasyonunun ikincisi, Yeşim Tekstil Bahçıvan Hüseyin Amca Tünelinde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:53
İyilik Yap, Fark Yarat Projesi kapsamında ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen kermes organizasyonunun ikincisi, Yeşim Tekstil
Bahçıvan Hüseyin Amca Tünelinde gerçekleştirildi. Kermeste toplanan bağışlar, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
'ne bilgisayar laboratuvarı olarak geri dönecek.
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