İyilik Yap İyilik Bul hareketi İzmir'de Ahiliği anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İyilik Yap İyilik Bul hareketi İzmir'de Ahiliği anlattı - Son Dakika

İyilik Yap İyilik Bul hareketi İzmir'de Ahiliği anlattı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – İyilik yap iyilik bul hareketine destek sunan öğretmenler, değerler eğitimleri kapsamında İzmir'de buluştu.

İyilik Yap İyilik Bul hareketi İzmir'de Ahiliği anlattı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – İyilik yap iyilik bul hareketine destek sunan öğretmenler, değerler eğitimleri kapsamında İzmir'de buluştu.


Proje koordinatörlerinden Yasemin Dağlı, İzmir'de Ahiliği anlatarak öğretmenlerin öğrencilerinden iyilik yaparak neler elde edilebileceğini sormalarını istedi.


İyiliği bir yaşlıya yardım,bazen bir çocuğa gülümseme,bazen bir canlıya yiyecek olarak tanımlayan ve Anadolu'nun sevgi, yardımseverlik gibi değerler üzerine yoğrulduğunu ifade eden Dağlı, "E Twinning projeleri kapsamında Hamza Evmez koordinatörlüğünde Türkiye'den ve yurtdışından destek veren öğretmenler, İzmir Konak Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Tanışma ve durum değerlendirme toplantısı yapılarak öğretmenlerden gelecek nesillerin karşılık beklemeden iyilik yapmayı içselleştirebilmeleri ve Anadolu'nun değerlerini yaşatabilmeleri için bilgi alışverişinde bulunuldu"dedi.


Proje kapsamında, anket çalışmalarının yanı sıra öğrenci sloganları, akrostiş çalışmaları, okullarda proje bilgilendirilmesi, sevgi değeri etkinlikleri, logo ve afiş çalışmaları, tarihi değerlere saygı etkinliklerinin yapılması gibi çalışmalar aktif olarak sürdürülüyor. Proje ile yaşanılan çevrede yardıma ihtiyaç duyulan alanların incelenmesi, doğa, hayvanlar, engelliler, çocuklar, yaşlılar gibi iyilik yapılacak alanların tespiti ile birlikte öğrencilerin yaparak ve yaşayarak gerçekleşen etkinliklerde sorumluluk bilincini kazanmaları hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Türkiye, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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