İyilik Yap İyilik Bul projesi ile torunlar, dedeleri ve babaaneleri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İyilik Yap İyilik Bul projesi ile torunlar, dedeleri ve babaaneleri ile buluştu - Son Dakika

İyilik Yap İyilik Bul projesi ile torunlar, dedeleri ve babaaneleri ile buluştu

6 saat önce

İyiliğin domino etkisini oluşturmak isteyen öğretmenler, hazırladıkları 'iyilik yap iyilik bul' adlı proje ile okulda çocukları dedeleri ve babaaneleri ile buluşturdu.

İyilik Yap İyilik Bul projesi ile torunlar, dedeleri ve babaaneleri ile buluştu, System.String[]

İyiliğin domino etkisini oluşturmak isteyen öğretmenler, hazırladıkları 'iyilik yap iyilik bul' adlı proje ile okulda çocukları dedeleri ve babaaneleri ile buluşturdu.


İyilik Yap İyilik Bul projesinin Kırşehir koordinatörü Yasemin Dağlı, ana sınıfında hazırlanan programa çocukların, babaanesi, dedesi ve anneannelerini davet etti. Çocukların kendilerini koruyup kollayan büyükleri ile aynı sınıfta olmalarının motive etkisini de arttıracaklarını düşündüklerini söyleyen Dağlı, "Büyüklerimizin sınıfımıza gelerek torunları ile bir arada olmaları ve eskileri torunlarına anlatmaları çocukların da motivesini etkiler mantığı ile düşünüp bir kültürün de devamlılığını sağlamayı hedefledik"dedi.


Çocukların büyükleri ile kahvaltı yapması ile başlayan programda; eski oyunlarla yeni oyunların tanıtımları yapılarak çocukların da katılımları sağlandı. Çocukların eski türkü ve dedelerinin oyunlarını öğrendiği etkinlikte kumaştan yapılmış mendiller hazırlanarak çocukların teneffüs aralarında terlerini silmeleri istendi. Kültür devamlılığının sağlanması adına bisküvi lokum, saç böreği ve ev yapımı yiyecekler ikram edildi.


Proje kapsamında, anket çalışmalarının yanı sıra öğrenci sloganları, akrostiş çalışmaları, okullarda proje bilgilendirilmesi, sevgi değeri etkinlikleri, logo ve afiş çalışmaları, tarihi değerlere saygı etkinliklerinin yapılması gibi çalışmalar aktif olarak sürdürülüyor. Proje ile yaşanılan çevrede yardıma ihtiyaç duyulan alanların incelenmesi, doğa, hayvanlar, engelliler, çocuklar, yaşlılar gibi iyilik yapılacak alanların tespiti ile birlikte öğrencilerin yaparak ve yaşayarak gerçekleşen etkinliklerde sorumluluk bilincini kazanmaları hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
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