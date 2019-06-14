Son Dakika Haberleri: 'İyilik Yap, Kumbaraya At' projesi
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'İyilik Yap, Kumbaraya At' projesi

3 saat önce

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde öğrencilerine iyi davranışlar kazandırılmasını amaçlayan 'İyilik Yap, Kumbaraya At' projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

'İyilik Yap, Kumbaraya At' projesi, System.String[]
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde öğrencilerine iyi davranışlar kazandırılmasını amaçlayan 'İyilik Yap, Kumbaraya At' projesinin kapanış toplantısı yapıldı.
Cumayeri Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda, Cumayeri Kaymakamlığı himayesinde ilçedeki ilkokul öğrencilerine yönelik iyi davranışların kazandırılması, takibi ve ödüllendirilmesi amacıyla uygulanan 'İyilik Yap,Kumbaraya At' projesinin kapanış toplantısı sonrası ödül töreni düzenlendi.
Proje kapsamında yapılan takip ve değerlendirmeler sonrasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini İlçe Kaymakamı Haluk Çakmak, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Yıldız verdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:49 Kaynak: AA
Düzce, Cumayeri, Güncel
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