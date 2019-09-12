Son Dakika Haberleri: İyilikle 50 çocuğu gülümsettiler
Son Dakika Güncel Haber

İyilikle 50 çocuğu gülümsettiler

53 dakika önce

İZMİR'de Ömür Aslan (42), Dilek Çoban (45) ve Nimet Altaş'ın (45) sosyal medyada kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' sayfası birçok çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İyilikle 50 çocuğu gülümsettiler, System.String[]

İZMİR'de Ömür Aslan (42), Dilek Çoban (45) ve Nimet Altaş'ın (45) sosyal medyada kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' sayfası birçok çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bayram ve özel günlerde gönderdikleri hediyelerle hem İzmir hem de ülke genelindeki minik yürekleri sevindiren hayırseverler, yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayan minik öğrencilere de yardım elini uzattı.

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olduklarını belirten ev kadını Nimet Altaş, yazar Dilek Çoban ve özel bir firmada görevli Ömür Aslan, 50 öğrencinin tepeden tırnağa tüm eksiklerini tamamladı. İzmir'in Çamdibi, Altındağ gibi farklı semtlerindeki öğrencilere ulaştıklarını anlatan Ömür Aslan, "Bu dönem 50 çocuğa hem giyim hem de kırtasiye yardımı yaptık. Bizden destek bekleyen öğrencilerin listesi hazırdı. Sadece İzmir'de değil, Konya'da dahi malzeme gönderdiğimiz öğrencilerimiz var" dedi. İhtiyaç listesini sosyal medya sayfasında yayınladıktan sonra kısa sürede yardımların gelmeye başladığını anlatan Aslan, "Yardım etmek isteyenler aldıkları malzemeleri bize kargo yoluyla ilettiler. Maddi bağış asla kabul etmiyoruz. Bize destek olmak isteyenler çanta, defter, kalem ve farklı kırtasiye malzemeleri ile birlikte kıyafet yardımında bulundular. Eksikleri sosyal medya sayfamızdan duyurduk. Ama daha fazla çocuğa ulaşabilmek için tüm duyarlı vatandaşların desteklerini bekliyoruz. Bize Facebook üzerinden 'Bir İyilik Bir Gülümseme' sayfası aracılığıyla ulaşabilirler" diye konuştu.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu
Merve Sanay, koltuk altı fotoğrafıyla isyan ettirdi! 46 yaşındaki Gwyneth Paltrow'dan çırılçıplak poz! Şarkıcı Hilal Cebeci, 6 sene önce gizlice evlendiğini duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:48:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyilikle 50 çocuğu gülümsettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]